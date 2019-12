Nach Luftangriffen auf irakische Milizen Demonstranten stürmen US-Botschaft in Bagdad

Mehrere Hundert Demonstranten haben die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad attackiert. Auf Fotos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Demonstranten Mauern der schwer geschützten Botschaft hinaufkletterten und Flaggen der schiitischen Volksmobilisierungseinheiten schwenkten. Sie zündeten amerikanische Flaggen an, zertrümmerten Fensterscheiben und riefen "Tod Amerika", berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurden der Botschafter und sein Personal evakuiert.

In der besonders gesicherten "Grünen Zone" im Stadtzentrum von Bagdad, in der sich zahlreiche Ministerien und Botschaften befinden, versammelten sich weitere Demonstranten und versuchten, in Richtung US-Botschaft zu marschieren.

Am Sonntag hatten die USA bei fünf Luftangriffen im Irak und in Syrien Einrichtungen der Miliz Kataib Hisbollah angegriffen. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Die USA gab an, die Luftangriffe seien eine defensive Reaktion auf die anhaltenden Attacken der schiitischen Miliz gegen amerikanische Truppen im Irak. Zuletzt waren bei einem Raketenangriff in der Nähe der nordirakischen Stadt Kirkuk vier US-Soldaten getötet worden. Die vom Iran unterstützte Miliz kündigte Vergeltung für die Angriffe an.

Stimmung in Irak äußerst instabil

Die Beziehungen zwischen den USA und dem Regime in Teheran hatten sich zuletzt erheblich verschlechtert. Im vergangenen Jahr hatten die USA ihren Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen verkündet.

Hinzu kommt, dass die Stimmung im Irak bereits seit längerer Zeit äußerst angespannt ist. Nach Bürgerkrieg und dem Kampf gegen den "Islamischen Staat" protestieren seit Anfang Oktober Menschen gegen Korruption und Misswirtschaft. Dabei gibt es immer wieder Tote. Unter dem Druck trat Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi zurück. Iran versucht die Bildung einer neuen Regierung zu beeinflussen.

Der Nationale Sicherheitsrat in Bagdad hatte die Luftangriffe der USA als Verletzung irakischer Souveränität bezeichnet. Die Regierung sehe sich nun gezwungen, die Zusammenarbeit mit den USA in den Bereichen Sicherheit, Politik und Recht zu überdenken.