Schiitische Milizen im Irak Teherans trojanisches Pferd

Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) ist besiegt. Aber die Milizen, die das maßgeblich geschafft haben, sind immer noch da. Und das ist für den Irak ein Problem.

Fünf Tage nachdem der IS im Sommer 2014 die zweitgrößte irakische Stadt Mossul nahezu kampflos von der Armee erobert hatte, verkündete die Regierung in Bagdad die Bildung der sogenannten Volksmobilisierungseinheiten (PMU). Unter diesem Dach schlossen sich mehrere schiitische Milizen zusammen, die meisten von ihnen wurden direkt von Iran finanziert und trainiert.

Es gelang den Volksmobilisierungseinheiten in einem jahrelangen, verlustreichen Kampf, den IS im Irak militärisch zu besiegen. Die schiitischen Milizen-Trupps gingen grausam vor: Bei ihrem Vormarsch verübten sie zahlreiche Kriegsverbrechen an der mehrheitlich sunnitischen Zivilbevölkerung in den eroberten Städten.

Die Milizen müssen ihre sogenannten Wirtschaftsbüros schließen

Zwei Jahre nach der Rückeroberung Mossuls haben die PMU noch immer rund 150.000 Mann unter Waffen. Zugleich sind sie ein wichtiger politischer Faktor. Bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr wurde die "Eroberungsallianz", die als politischer Arm der Volksmobilisierungseinheiten gilt, zweitstärkste Kraft - hinter dem Bündnis des schiitischen Predigers Muqtada al-Sadr, der ebenfalls Zehntausende Männer in einer eigenen Miliz namens "Friedensbrigaden" befehligt.

Sadr und der Chef der "Eroberungsallianz" Hadi al-Amiri hatten nach der Wahl den schiitischen Politiker Adil Abdul-Mahdi zum Ministerpräsidenten gekürt. Umso überraschender wirkt auf den ersten Blick die Entscheidung, die der Premier zu Wochenbeginn verkündete: "Alle Volksmobilisierungskräfte operieren als untrennbarer Teil der Streitkräfte und werden denselben Regularien unterworfen."

REUTERS Muqtada al- Sadr (l.) und Hadi al-Amiri: Sie begrüßen das Dekret des Premiers

Die Milizen sollen also den staatlichen Sicherheitskräften angegliedert werden - und zwar schon bis zum 31. Juli. Sie müssen bis dahin ihre militärischen Zentren, Checkpoints und die sogenannten Wirtschaftsbüros schließen. Diese Büros kontrollieren in manchen Landesteilen ganze Unternehmen und Wirtschaftszweige. Damit sind sie eine wichtige Einnahmequelle der Milizen.

Obwohl sich Abdul-Mahdis Dekret auf dem Papier wie eine Entmachtung der PMU liest, begrüßen die schiitischen Milizenführer die Entscheidung: "Wir haben heute die 'Friedensbrigaden' aufgelöst und sie sind nun losgelöst von Muqtada al-Sadr", teilte der Sprecher der Sadr-Milizen mit. "Von heute an sind wir unter den Namen Brigade 313, 314 und 315 bekannt. Wir geben den Namen 'Friedensbrigaden' auf - auch wenn wir den Namen lieben", sagte der Sprecher. Und versicherte, die Kämpfer würden künftig den Anweisungen der Regierung folgen.

Das Vorbild ist die Hisbollah im Libanon

Auch der schiitische Milizenführer Qais al-Khazali bezeichnete den Beschluss als "Schritt in die richtige Richtung". Die Kataib Hisbollah, irakischer Ableger der in den Achtzigern von Iran gegründeten libanesischen Hisbollah-Miliz, teilten mit, sie wollten der Anordnung Folge leisten - mit einer Einschränkung: Ihre Kämpfer im Ausland würden sich nicht an das Dekret halten. Das bezieht sich offenbar auf die Milizionäre der Kataib Hisbollah, die derzeit an der Seite des Assad-Regimes in Syrien kämpfen.

REUTERS/Ako Rasheed PMU-Parade im Nordirak: Eingliederung in staatliche Strukturen

Dass sämtliche Milizen aber die Entscheidung des Regierungschefs im Grundsatz gutheißen, hat einen guten Grund: Sie genießen damit künftig staatlichen Schutz. Und dass, obwohl etwa die Kataib Hisbollah seit Jahren auf der US-Terrorliste stehen. Im Mai sagte US-Außenminister Mike Pompeo einen Berlin-Besuch kurzfristig ab und eilte eigens nach Bagdad um dort vor den Gefahren der proiranischen Milizen zu warnen.

Zwei Monate später gliedert die irakische Regierung nun eben jene Milizen in ihren staatlichen Sicherheitsapparat ein. Sollte die US-Regierung künftig militärisch gegen Verbündete der iranischen Revolutionswächter im Irak vorgehen, würde sie damit staatliche irakische Einheiten angreifen müssen. Und daran, dass die Milizen auch nach ihrer formalen Eingliederung in die staatlichen Sicherheitskräfte von Teheran gesteuert werden, besteht kein Zweifel.

Sie schlagen damit den Weg der ältesten und mächtigsten proiranischen Miliz im Nahen Osten ein: Die Hisbollah im Libanon ist inzwischen die stärkste militärische Macht im Land, hat sich seit Jahren im Parlament etabliert und sitzt mit mehreren Minister im Kabinett.