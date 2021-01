Marktplatz in irakischer Hauptstadt IS reklamiert Anschlag in Bagdad für sich

Es war der schwerste Terroranschlag seit rund drei Jahren: Am Donnerstag haben zwei Selbstmordattentäter in Bagdad mindestens 32 Menschen getötet. Die Terrormiliz IS ist eigenen Angaben zufolge für die Tat verantwortlich.