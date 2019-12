Wegen der angespannten Sicherheitslage feiern die Katholiken in der irakischen Hauptstadt Bagdad an Heiligabend keine Gottesdienste. Die Mitternachtsmessen am 24. Dezember in allen Bagdader Kirchen seien abgesagt worden, erklärte der Patriarch der chaldäisch-katholischen Kirche, Louis Raphael Sako. Am Weihnachtstag selbst werde die Messe jedoch stattfinden, fügte er hinzu.

Beim Gottesdienst am 25. Dezember werde es Gebete "für eine Lösung der Krise" und "für ihre Opfer, sowohl auf Seiten der Demonstranten als auch auf Seiten der Sicherheitskräfte" geben, erklärte Sako.

Bagdad und der Südirak werden seit Anfang Oktober von massiven Protesten gegen die Regierung erschüttert. Etwa 460 Menschen wurden seither getötet und etwa 25.000 weitere verletzt, die meisten von ihnen Demonstranten. Im Süden des Landes kamen Ende November mindestens acht Demonstranten um - sie wurden offenbar von Sicherheitskräften erschossen, die in der Stadt Nasirija zwei besetzte Brücken räumten. Rund 50 weitere Demonstranten erlitten Verletzungen.

Halbe Million Christen im Irak

Bereits Anfang Dezember hatte Sako angekündigt, dass die Kirche aus Respekt für die Opfer auf öffentliche Weihnachtsfeiern verzichten werde. "Es wird keine verzierten Weihnachtsbäume in den Kirchen oder Straßen geben, keine Feiern und keinen Empfang im Patriarchat", erklärte er.

Im Irak leben rund eine halbe Million Christen. Vor dem Beginn des Irak-Kriegs im Jahr 2003 waren es noch dreimal so viele. Die meisten der verbliebenen Christen leben in der Hauptstadt Bagdad und in der nördlichen Region Nineve.

Nachfolge für Ministerpräsident gesucht

Unter dem Druck der Proteste hatte Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi im November seinen Rücktritt angekündigt. Anfang Dezember nahm das Parlament sein Gesuch an. Seither ringen die zutiefst zerstrittenen Parteien im Parlament um seine Nachfolge.

Angesichts der zunehmenden Gewalt hat der oberste schiitische Geistliche des Landes rasche Neuwahlen gefordert. "Der schnellste und friedlichste Weg, um aus der aktuellen Krise zu kommen und Ungewissheit, Chaos oder innere Kämpfe zu vermeiden (...), ist die Abhaltung vorgezogener Neuwahlen", ließ Großayatollah Ali al-Sistani in der Pilgerstadt Kerbela erklären.

Mit der Botschaft, die wie üblich von seinem Vertreter verlesen wurde, erhöhte der einflussreiche Geistliche noch einmal den Druck auf die politischen Eliten des Landes. Der 89-jährige Geistliche, der enormes Ansehen im Irak hat, hatte sich bereits zuvor mehrfach in der aktuellen Krise zu Wort gemeldet und dabei die Regierung kritisiert.