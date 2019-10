Irak Mehr als 40 Menschen bei Massenprotesten gestorben

Bei Massendemonstrationen im Irak sind mehr Menschen ums Leben gekommen als zunächst bekannt. Mindestens 40 Menschen seien am Freitag getötet worden, sagte Ali al-Bajati, Mitglied der irakischen Menschenrechtskommission, am Samstag. Zunächst war von 30 Toten die Rede gewesen.

Viele der Opfer waren Demonstranten, die bei Bränden ums Leben kamen oder erschossen wurden, als sie Gebäude der schiitischen Hasched-al-Schaabi-Milizen zu stürmen versuchten. Mehr als 2300 Menschen sollen bei Demonstrationen in der Hauptstadt und mehreren Provinzen vor allem im Süden des Landes verletzt worden sein, wo es zu heftigen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kam.

Die Demonstrationen richteten sich ursprünglich gegen die verbreitete Korruption und Misswirtschaft im Land, die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechte Strom- und Wasserversorgung. Inzwischen wenden sich die Menschen aber auch gegen die politische Elite als Ganzes und fordern den Sturz der Regierung.

Tausende Demonstranten hatten am Freitag in Bagdad versucht, in die besonders geschützte Grüne Zone zu gelangen, in der viele Regierungsgebäude und Botschaften liegen. Am Samstag errichteten Hunderte Menschen Zelte auf dem zentralen Tahrir-Platz, um weiter zu protestieren. Sie wurden jedoch von Sicherheitskräften mit Tränengas zurückgetrieben.

Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi, der seit rund einem Jahr im Amt ist, hat angesichts der Proteste eine Reihe politischer Reformen versprochen. Das Parlament wollte am Samstag zu einer Sitzung zusammenkommen, um über Forderungen der Demonstranten und Reformpläne der Regierung zu sprechen. Allerdings sind die Parteien im Parlament so zerstritten, dass viele Entscheidungen blockiert sind.

DER SPIEGEL Gebiete unter Kontrolle in Syrien und im Irak

Bereits Anfang Oktober war es zu Massenprotesten im Land gekommen, bei denen 150 Zivilisten getötet worden waren. Der Irak kämpft mit wirtschaftlichen Problemen und den Nachwirkungen der Militärkampagne gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Das Land gehört zwar zu den größten Ölproduzenten der Welt, leidet aber unter einem Energiemangel. Viele Gebiete sind nach dem Kampf gegen den IS immer noch zerstört.