Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Iran hat Raketenangriffe auf zwei Luftwaffenstützpunkte im Irak ausgeführt, die auch vom amerikanischen Militär genutzt werden. Es handle sich um eine Vergeltungsattacke nach dem tödlichen US-Luftangriff auf den iranischen General Qasem Soleimani, teilten die Revolutionsgarden in der Nacht zum Mittwoch mit.

Aus dem Pentagon hieß es, "mehr als ein Dutzend" Raketen sei aus Iran abgefeuert worden und in zwei Stützpunkten mit US-Soldaten eingeschlagen. Betroffen seien der Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad im Zentrum des Irak und eine Basis in der nördlichen Stadt Erbil. Die USA würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Soldaten, Partner und Verbündeten in der Region zu schützen und zu verteidigen.

Offizielle Informationen über mögliche Opfer und Schäden gibt es noch nicht.

Die Spannungen im Irak hatten sich in den vergangenen Tagen verschärft, nachdem die USA bei einem Drohnenangriff in Bagdad Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis getötet hatten.