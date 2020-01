Tötung von Quds-Chef Soleimani Angst vor Irans Vergeltung im Nahen Osten

Was ist passiert: Irans wichtigster General Qasem Soleimani ist durch einen US-amerikanischen Raketenangriff auf dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Soleimani war Chef der berüchtigten Kuds-Brigaden , einer iranische Eliteeinheit. Er organisierte außerdem die Irans Milizen Irans, darunter die Hisbollah im Libanon und iranisch finanzierte Kampftruppen im Jemen, im Irak und Syrien. 1/3/20 11:28 AM Inzwischen hat Iran - wenige Stunden nach der Tötung Soleimanis - eine Nachfolger für den getöteten General bestimmt: Brigadegeneral Esmail Ghaani soll neuer Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden werden. Das teilte das geistliche und staatliche Oberhaupt des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, mit. Esmail Ghaani, bislang Vize Soleimanis, wird neuer Chef der Eliteeinheit Kuds-Brigaden 1/3/20 11:20 AM Im Iran leben viele Schiiten, beim Einmarsch der USA vor dem Sturz Saddam Husseins leisteten sie erbitterten Widerstand: Jetzt hat der einflussreiche irakische Schiitenführer Moktada al-Sadr angekündigt, seine Anti-US-Miliz wieder zum Kampf gerufen . Er twitterte, seine Kämpfer der vor gut einem Jahrzehnt aufgelösten Mahdi-Armee sollten sich "bereit halten". Moktadar al-Sadr (Mitte) neben dem in der Nacht ermordeten iranischen General Soleimani am 10. September 2019 in Teheran 1/3/20 10:55 AM Die gezielte Tötung des wichtigsten iranischen Militärs Soleimani versetzt die gesamte Nahost-Region in Alarmbereitschaft: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat eine Auslandsreise spontan abgebrochen. Iran ist Israels Erzfeind. Es ist vorstellbar, dass Iran gegen das Land als wichtigen Verbündeten der USA Vergeltung übt. I raks Präsident Barham Salih hat den Luftschlag der USA auf irakischen Boden scharf verurteilt . Der Irak sei Jahrzehnte lang von Kriegen geplagt worden, eine solche Tragödie müsse vermieden werden. Die Bundeswehr hat ihren Soldaten, die im Irak Kräfte schulen, angewiesen, in den Kasernen zu bleiben . Hintergrund: Die Soldaten könnten sich den Zorn der schiitischen Bevölkerung Iraks zuziehen, die eine traditionelle Nähe zu Iran haben. Show more Tickaroo Liveblog Software