Eskalation im Nahen Osten Europäer geben USA Schuld an Kriegsgefahr

Führende Europäer machen die US-Regierung für die Kriegsgefahr im Nahen Osten verantwortlich. "Die USA verstärken mit ihrer Politik des maximalen Drucks auf Iran die regionalen Spannungen", sagte Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, dem SPIEGEL. Die amerikanische Nahostpolitik sei "in eine Schieflage geraten".

"Trumps Nahostpolitik ist brandgefährlich", sagt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. "Gegenüber Iran bricht Trump internationale Abkommen. Und im israelisch-palästinensischen Konflikt macht der US-Präsident eine Zwei-Staaten-Lösung faktisch unmöglich", so Asselborn zum SPIEGEL.

Auch Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin sieht die Verantwortung für die derzeitigen Spannungen klar bei der US-Regierung. "Die USA suchen offenbar einen Vorwand, um den Konflikt mit Iran zu eskalieren", sagt Trittin im SPIEGEL.

"Die Behauptung, Iran plane einen Angriff gegen US-Truppen im Irak, riecht nach einem Tonkin-Zwischenfall", so Trittin in Anspielung auf den Vorwand, unter dem die USA den Vietnamkrieg verschärften.

Mit Irans Ankündigung, das Atomabkommen in gewissen Punkten nicht mehr einzuhalten, hat Teheran hingegen nach Einschätzungen in Berlin und Brüssel maßvoll und zurückhaltend auf amerikanischen Druck reagiert. "Irans Ankündigung allein ist keine Verletzung des Abkommens", sagt Helga Schmid, Generalsekretärin des Auswärtigen Dienstes in Brüssel. "Wir werden uns an unsere Verpflichtungen halten, solange Iran das genauso tut."