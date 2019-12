Generalstabschef Kochavi Israels Militär bereitet sich auf "begrenzte Konfrontation" mit Iran vor

Der israelische Generalstabschef Kochavi beobachtet Irans Atomprogramm und die Aktivitäten in der Region mit Sorge. Man werde es dem Regime in Teheran nicht erlauben, "sich in Syrien oder dem Irak festzusetzen".