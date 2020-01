Biden kritisiert Trump nach US-Raketenangriff "Eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen"

Nach der Tötung des iranischen Topgenerals Qasem Soleimani bei einem US-Raketenangriff in Bagdad haben prominente Demokraten US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Der frühere Vizepräsident und jetzige Präsidentschaftskandidat Joe Biden schrieb in einer Stellungnahme, die USA stünden möglicherweise "am Rande eines größeren Konflikts im Nahen Osten". Trump habe soeben "eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen".

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020

Zwar habe der Kommandeur der iranischen Quds-Brigaden, Qasem Soleimani, es verdient, "für seine Verbrechen gegen amerikanische Soldaten" zur Rechenschaft gezogen zu werden, schrieb Biden weiter. Doch der US-Angriff habe die bereits gefährliche Lage in der Region unnötig eskaliert.

Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, stellte die Rechtmäßigkeit des Angriffs infrage. Dieser sei "ohne Absprache mit dem Kongress" erfolgt, schrieb Pelosi in einer Stellungnahme. Das Leben von US-Einsatzkräften und Diplomaten dürfe nicht weiter durch "provokative und unverhältnismäßige" Handlungen gefährdet werden, schrieb Pelosi. Der Luftangriff könne zu einer weiteren "gefährlichen Eskalation der Gewalt" führen.

Der demokratische US-Senator Chris Murphy schrieb in einem Tweet, Soleimani sei ohne Zweifel ein Feind der Vereinigten Staaten gewesen. Die Frage sei aber: "Hat Amerika (...) gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?"

Republikanischer Senator verteidigt Alleingang Trumps

Der republikanische US-Senator Marco Rubio rechtfertigte die Tötung Soleimanis dagegen auf Twitter als Selbstverteidigung. Der Iran und seine Stellvertreter seien von den USA gewarnt worden, hätten dies jedoch ignoriert. "Sie haben sich schwer verkalkuliert", schrieb Rubio. Der Präsident benötige keine Zustimmung des US-Kongresses, um auf Angriffe gegen die US-Streitkräfte zu reagieren oder solche zu verhindern.

Das US-Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, General Soleimani und die Quds-Brigaden seien verantwortlich für den Tod von Hunderten Amerikanern und Verbündeten. Er habe in den vergangenen Monaten Angriffe auf Stützpunkte von US-Verbündeten gesteuert und auch die gewaltsamen Proteste an der US-Botschaft in Bagdad gebilligt.

China rief die USA zur Ruhe und Zurückhaltung auf, um weitere Eskalationen zu vermeiden. Frieden und Stabilität im Nahen Osten müssten aufrechterhalten werden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.

Der einflussreiche irakische Schiitenführer Moktada al-Sadr kündigte nach dem Raketenangriff an, seine Anti-US-Miliz zu reaktivieren. Über Twitter rief er die Kämpfer seiner vor gut einem Jahrzehnt offiziell aufgelösten Mahdi-Armee auf, sich "bereit zu halten". Während der jahrelangen US-Präsenz im Irak war die etwa 60.000 Mann starke Mahdi-Armee von al-Sadr lange der mächtigste Gegner der US-Truppen.