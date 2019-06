Bereits Ende Mai soll eine US-Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sein, wie nun bekannt wurde. Der Vorfall mit der "Spionagedrohne" habe sich am 26. Mai ereignet, schrieb der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag auf Twitter. Bei der Drohne, die trotz "mehrerer Warnungen" in den iranischen Luftraum eingedrungen sei, handelte es sich angeblich um das Modell "MQ9 Reaper" - sie wird häufig für Militärschläge eingesetzt.

Am vergangenen Donnerstag hatten iranische Revolutionsgarden dann erneut eine US-Drohne vor der Küste des Landes bemerkt - und abgeschossen. Damit wurde der aktuelle Konflikt entfacht. Iran wirft den USA vor, mit der Aufklärungsdrohne den Luftraum des Landes verletzt zu haben, was die Regierung in Washington bestreitet.

"Dieser jüngste Vorfall war erneut ein Verstoß gegen internationale Vorschriften", sagte Irans Präsident Hassan Ruhani am Sonntag. Da die Amerikaner "unsere Warnungen ignorierten, mussten wir die Drohne abschießen", so Ruhani in seiner ersten Reaktion zu dem Drohnen-Abschuss. Er erwarte "von der internationalen Gemeinschaft eine angemessene Reaktion und klare Maßnahmen gegen diese Art von Verstößen".

Trump bestreitet dagegen, dass die Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Nach dem Abschuss hatte er zunächst einen militärischen Vergeltungsschlag gegen Iran geplant. Im letzten Moment soll er den Angriff aber gestoppt haben - und stattdessen Cyberangriffe auf iranische Raketenkontrollsysteme angeordnet haben.

Iranische Regierungsvertreter hatten der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, Trump habe Teheran via Oman gewarnt, dass ein US-Angriff unmittelbar bevorstehe, er aber gegen Krieg sei und Gespräche wolle. Dies dementierte Trump nun: "Ich habe diese Botschaft nicht geschickt", sagte der US-Präsident dem Sender "NBC".

Er bestätigte aber, er sei nicht auf Krieg aus. Er glaube, dass Iran verhandeln und "einen Deal" machen wolle. Iran gefalle die Position, in der das Land sich befinde, nicht. Die Wirtschaft sei "absolut kaputt".