Arabische Halbinsel Der Irankonflikt eskaliert - und der Jemenkrieg gleich mit

Die Hoffnungen waren groß vor einem halben Jahr: Im Dezember 2018 einigten sich die Regierung des Jemen und die Huthi-Rebellen auf ein Abkommen. Unter Vermittlung des Königreichs Schweden verständigten sich die Konfliktparteien auf eine Waffenruhe in der Hafenstadt Hudaida und auf einen Gefangenenaustausch. Die Vereinbarung sollte den Grundstein legen für einen Friedensprozess, der den seit 2015 wütenden Bürgerkrieg beenden würde.

Sechs Monate später zeigt sich: Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.

Seit der Unterzeichnung des Stockholmer Abkommens am 13. Dezember wurden nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) landesweit mindestens 255.000 Jemeniten vertrieben.

Mehr als tausend tote Zivilisten seit Jahresbeginn

Allein aus Hudaida mussten in dieser Zeit mehr als 26.000 Menschen flüchten - dabei sollten in der Hafenstadt am Roten Meer eigentlich die Waffen schweigen. Mehr als tausend Zivilisten sind seit Jahresbeginn landesweit bei den Kämpfen gestorben.

Hinzu kommt eine große Dunkelziffer: Menschen, die wegen des Krieges unterversorgt sind, und an Krankheiten sterben, die eigentlich gut behandelbar wären. Säuglinge, die die ersten Monate nicht überleben, weil sie selbst oder ihre Mütter mangelernährt sind.

Die Vereinten Nationen bezeichnen die Lage im Jemen als die größte humanitäre Katastrophe dieser Zeit. Eine Katastrophe, die von Menschenhand ausgelöst wurde und fortlaufend weiter angeheizt wird. An mehr als 30 Frontlinien werde derzeit im Jemen gekämpft, sagt Uno-Nothilfekoordinator Mark Lowcock.

Huthi-Rebellen verschärfen Angriffe auf Saudi-Arabien

Ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Verschärfung des Irankonflikts hat auch Folgen für den Jemenkrieg. Denn der Konflikt im Südwesten der arabischen Halbinsel ist längst kein Bürgerkrieg mehr, sondern hat sich zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien entwickelt. Und so lange sich dieser Konflikt zwischen Teheran und Raid nicht zumindest beruhigt, liegt Frieden im Jemen in weiter Ferne.

Die Huthi-Rebellen bemühen sich mehr und mehr, den Krieg nach Saudi-Arabien zu tragen.

In den vergangenen Wochen hat die Miliz ihre Angriffe auf Ziele im Königreich verschärft - just nachdem Irans Präsident Hassan Rohani erklärt hatte, zwei Bestimmungen aus dem Atomabkommen vorläufig nicht länger umzusetzen.

Unter anderem flogen die Huthi-Rebellen am 14. Mai Drohnenangriffe auf mehrere Ölanlagen in Saudi-Arabien.

Am 12. Juni traf eine Rakete der Huthis den Flughafen der saudi-arabischen Stadt Abha. Mindestens 26 Personen wurden bei dem Angriff verletzt.

In der Nacht zum Montag meldete die Miliz einen weiteren Drohnenangriff auf den Airport. Aus Saudi-Arabien selbst gab es bislang keine Bestätigung dafür.

Im Jahr 2002 begann das US-Militär im Jemen seinen Drohnenkrieg gegen die Terrororganisation al-Qaida. Seither gehört das Drohnensummen am Himmel für viele Jemeniten zum Alltag.

Ein Drohnenangriff - für 45 Dollar

Dass vom Jemen aus nun andere Staaten mit unbemannten Flugzeugen angegriffen werden, ist ein relativ neues Phänomen. Khaled al-Yamani, Außenminister der jemenitischen Regierung, schätzt, dass ein Drohnenangriff die Huthis nicht mehr als 45 US-Dollar kostet.

Mit einfachen Mitteln können die Rebellen Saudi-Arabien und seinen Verbündeten auch in Zukunft erheblichen Schaden zufügen. Direkt vor Jemens Küste liegt das Bab al-Mandab - die Meeresstraße, die das Rote Meer mit dem Indischen Ozean verbindet. Jedes Schiff, das auf dem Weg von Europa nach Asien den Suezkanal durchquert, muss auch hier durch.

Das Bab al-Mandab ist für den Welthandel ähnlich bedeutend, wie die Straße vor Hormus, in der in den vergangenen Wochen mehrere Tanker angegriffen wurden. Die USA und Saudi-Arabien machen Teheran für die Attacken verantwortlich.

Im vergangenen Jahr hatten die Huthis zwei saudi-arabische Öltanker am Bab al-Mandab beschossen und beschädigt. Daraufhin stoppte das Königshaus für mehrere Tage sämtliche Öltransporte durch die Meerenge.

In Riad ist die Sorge groß, dass Teheran bei einer weiteren Eskalation des Irankonflikts auch seine Verbündeten im Jemen zu Angriffen auf Schiffe im Roten Meer anstacheln könnte. Ein gleichzeitige Blockade der Straße von Hormus und des Bab al-Mandab wäre für Saudi-Arabien und seine Verbündeten eine Horrorvision.

Anders als proiranische Milizen im Libanon und im Irak brüsten sich die Huthis nicht mit ihren engen Kontakten nach Teheran. Sie betonen stets, es gehe ihnen allein um den Kampf gegen Korruption im Jemen und vermeiden den Eindruck, eine iranische Agenda zu verfolgen. Doch die wachsende Zahl der Portraits des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khamanei im Herrschaftsgebiet der Huthis zeigt, wem ihre Loyalität gehört.