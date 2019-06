Treffen von Bolton & Co. in Jerusalem Drei Berater, zwei Themen, viel Streit

Für Israel ist es ein "Sicherheitsgipfel", für Russland lediglich eine "Konsultation auf Expertenebene" - in jedem Fall ist es eine Premiere: Am Montag und Dienstag kommen in Jerusalem erstmals die wichtigsten Sicherheitsberater der Regierungen der USA, von Russland und Israel zu einem trilateralen Treffen zusammen:

John Bolton, Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump,

Nikolai Patruschew, Chef des russischen Sicherheitsrats,

Meir Ben-Shabbat, Vorsitzender des israelischen Sicherheitsrats.

Die Gespräche finden auf Initiative der israelischen Regierung statt. Mehrfach waren seit Februar Delegationen nach Washington und Moskau gereist und hatten das Treffen eingefädelt.

Eigentlich sollte bei dem Termin die Lage in Syrien im Fokus stehen, so hatte es Israel ursprünglich geplant. Die Hoffnung war, dass eine gemeinsame amerikanisch-israelische Initiative die russische Seite eher davon überzeugen könnte, den wachsenden Einfluss Irans in Syrien endlich entschieden zurückzudrängen.

Irankonflikt überlagert das Thema Syrien

Immer wieder war Israels Premier in den vergangenen Jahren in Moskau vorstellig geworden und hatte seine Forderung hinterlegt. Das Ergebnis bisher: Russland billigt zwar die israelischen Luftangriffe auf iranische Stellungen in Syrien - weigert sich ansonsten aber, selbst gegen Teherans Vasallen tätig zu werden.

Dabei sieht Moskau das iranische Treiben in Syrien durchaus kritisch. Unter anderem geht es um Teherans Vorhaben, den Mittelmeerhafen in Latakia teilweise zu übernehmen. Dieser würde so zu einem potenziellen Ziel der israelischen Luftwaffe. Damit würden auch russische Interessen gefährdet - allen voran die Militärbasis Hmeimim, die nur wenige Kilometer entfernt liegt.

Zugleich braucht Russland aber die militärische Unterstützung von Teherans Hilfstruppen. Das zeigt sich dieser Tage rund um Idlib:

Die proiranischen Milizen halten sich bislang bei der Offensive gegen die Rebellenhochburg im Nordwesten Syriens zurück.

Deshalb kommt der Vormarsch des syrischen Regimes und seiner Verbündeten am Boden trotz täglicher Luftangriffe kaum voran.

Ein Durchbruch in der Syrien-Frage war von dem Treffen also ohnehin nicht zu erwarten. Und nun wird der Termin auch noch vom Irankonflikt überlagert.

Spätestens seit dem Abschuss einer US-Drohne über der Straße von Hormus in der vergangenen Woche und dem offenbar in letzter Minute gestoppten US-Vergeltungsschlag wirkt Syrien nur noch wie ein Nebenkriegsschauplatz im Konflikt zwischen den USA und ihren Alliierten auf der einen sowie Iran und seinen Verbündeten auf der anderen Seite.

"Niemand hat den Iranern einen Jagdschein ausgestellt"

Im Zuge der Verschärfung des Irankonflikts sind auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Bolton deutlich geworden. Während Bolton für ein militärisches Vorgehen gegen Iran plädiert und offen einen Regimewechsel in Teheran propagiert, setzt Trump zunächst auf weitere Sanktionen und neue Atomverhandlungen.

Dieser offene Streit untergräbt Boltons Autorität und wirft die Frage auf, wie viel Gewicht sein Wort bei den Gesprächen mit seinen Amtskollegen in Jerusalem tatsächlich hat.

Er selbst lässt sich nichts anmerken: Schon am Samstag war Bolton in Tel Aviv gelandet. Am Sonntag machte er sich an der Seite von Netanyahu und US-Botschafter David Friedman in einer schwer bewachten Helikopterflotte auf den Weg ins Jordantal.

REUTERS Bolton, Friedman und Netanyahu im Jordantal: Hubschraubertour am Sonntag

Der israelische Premier erklärte Trumps Nationalem Sicherheitsberater - der sich eine weiße Schirmmütze mit den Flaggen der USA und Israels aufgesetzt hatte - im Beisein führender Militärs die israelische Sichtweise auf die strategisch bedeutsame Pufferzone zwischen Israel, dem Westjordanland und Jordanien. Die hat sich seit einem halben Jahrhundert unter allen Regierungen in Jerusalem nicht geändert:

Israel will seine Siedlungen und militärischen Sperrbezirke im Jordantal behalten, besser noch ausbauen.

Sollte Netanyahu seine Ankündigung wahrmachen, Teile des Westjordanlandes künftig zu annektieren, wird das Jordantal ganz bestimmt dazugehören.

Auch dort kam Bolton wieder auf Iran zu sprechen: "Niemand hat ihnen einen Jagdschein für den Nahen Osten ausgestellt", sagte er und warnte das Regime in Teheran davor, die Region weiter zu destabilisieren.

Pompeo auf Golf-Tour

Doch Unterstützung für seinen harten Kurs gegen Iran darf Bolton sich von seinen Amtskollegen Patruschew und Ben-Shabbat kaum erhoffen. Moskau hat überhaupt kein Interesse daran, dass Iran in einen Krieg gezogen wird. Und Israel fürchtet im Kriegsfall schwere Angriffe von der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon, die Zehntausende Raketen auf den jüdischen Staat gerichtet hat.

Israel ist nicht der einzige enge Verbündete, der bislang wenig Interesse an einem militärischen Konflikt mit Iran zeigt. Auch Saudi-Arabien - eigentlich Erzfeind des Regimes in Teheran - hält sich in diesen Wochen zurück.

Deshalb versucht US-Außenminister Mike Pompeo nun mit einiger Verspätung, doch noch eine "Koalition der Willigen" gegen Iran zu schmieden. Bei einer Reise auf die Arabische Halbinsel will er die Herrscher in Riad und Abu Dhabi offenbar auf eine noch härtere Linie gegen die Islamische Republik einschwören.

REUTERS US-Außenminister Mike Pompeo und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

Zum Auftakt traf Pompeo in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda mit Kronprinz Mohammed bin Salman zusammen. Über den Inhalt der Gespräche drang zunächst nichts nach außen.

Videoaufnahmen zeigten beide Politiker aber in vertrauter Atmosphäre beim Mittagessen mit Blick über das Rote Meer. Von Unstimmigkeiten wegen des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi war nichts zu sehen.