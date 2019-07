Iran-Krise Schickt die Bundeswehr Kriegsschiffe in den Golf?

Nach der Festsetzung des britischen Tankers "Stena Impero" in der Straße von Hormus werben sowohl die USA als auch Großbritannien für eine Marinemission. So strebt Washington eine internationale Militärkoalition an, um Schiffe im Golf von Oman und dem Persischen Golf zu schützen. Die Briten wiederum setzen unter ihrem neuen Premier Boris Johnson parallel auf eine europäische Mission.

Die deutsche Regierung zeigt sich noch unentschlossen, das Auswärtige Amt setzt vor allem auf diplomatische Bemühungen. Der britische Vorstoß sei bisher nicht näher konkretisiert worden, sagte ein Sprecher am Montag. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte zuletzt, es gehe derzeit "nicht um konkrete militärische Leistungen".

Am vergangenen Donnerstag erhielt Kramp-Karrenbauer einen Anruf des neuen US-Verteidigungsministers Mark Espen. Da war sie gerade frisch vereidigt, und auch er erst seit zwei Tagen im Amt. Espen meldete sich also recht schnell bei der Verbündeten.

"Einen sinnvollen Beitrag leisten"

Mit den obligatorischen Glückwünschen hielt er sich nach SPIEGEL-Informationen nicht lange auf. Stattdessen versuchte Espen ohne große Schnörkel, Deutschland für eine Militärmission in der Straße von Hormus zu gewinnen. Auch die USA wollten keine Eskalation mit Iran, versicherte er. Trotzdem müsse man Präsenz zeigen, um Eskalationen oder genauer gesagt neue Beschlagnahmen von Handelsschiffen zu verhindern, so der US-Minister.

Kramp-Karrenbauer blieb unverbindlich und ließ sich nicht mal eine vage Zusage abringen. Zwar stimmte die CDU-Chefin der US-Analyse von der schwierigen Lage am Golf durchaus zu. Ebenso deutlich aber machte sie, dass die Entsendung von deutschen Kriegsschiffen derzeit innenpolitisch kaum machbar sei.

Das heißt nicht, dass sich die Deutschen aus der Krisenregion fernhalten werden. Es heißt nur, dass Kramp-Karrenbauer offenbar keinen bewaffneten Einsatz für die Bundeswehr sieht. So hat sie eine Beteiligung an einer europäischen Schutzmission nicht ausgeschlossen.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), äußerte sich gegenüber dem ZDF ähnlich: Sollte ein Marineeinsatz tatsächlich einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten können, könne "Deutschland nicht einfach sagen, wir machen nicht mit, wenn andere Länder ihre Schiffe entsenden". Bei einer Aufklärungsmission könnte Deutschland "einen sinnvollen Beitrag leisten".

Die Union warte nun einen Vorschlag von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ab, so Hardt. Er gehe davon aus, dass ein solcher Vorschlag des Außenministers dann auch Unterstützung in der SPD-Fraktion finde.

Kritik an US-geführter Koalition

Wichtig sei, eine eigene Einschätzung der Lage zu bekommen und zu beurteilen, ob es in der Straße von Hormus zu Verstößen gegen internationale Regeln komme, sagte Hardt. Der Aufklärungseinsatz könnte über Satellit, aus der Luft oder mit Schiffen erfolgen. Deutsche Schiffe könnten "vielleicht eines Tages in Ergänzung oder als Ersatz für ein anderes EU-Schiff" entsandt werden.

So deutet sich vorerst nur eine Aufklärungsmission für die Bundeswehr an. Denkbar ist etwa der Einsatz viermotoriger Seefernaufklärer vom Typ P-3C "Orion", wie es in Militärkreisen heißt. Diese Flugzeuge können große Seegebiete überwachen.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, hatte sich ebenfalls positiv zu einem möglichen Einsatz geäußert. Die Bundeswehr könne unter dem Dach einer EU-Mission zur Deeskalation beitragen. Eine Beteiligung im Rahmen einer "Koalition der Willigen" unter US-Führung lehne er ab, denn das Bundesverfassungsgericht mache eindeutige Vorgaben für Auslandseinsätze. "Dazu gehört ein Einsatz im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit, wie etwa der EU. Alles andere als eine EU-Mission würde die Situation weiter destabilisieren", sagte Nouripour der "Passauer Neuen Presse".

Wenig überraschend unterstützt die deutsche Industrie einen möglichen Einsatz der Bundeswehr. "Eine funktionierende Handelsschifffahrt ist für die Exportnation und das Industrieland Deutschland von herausragender Bedeutung", sagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Es gehe darum, mit einem "defensiven Einsatz" die Stärke des internationalen Rechts zu sichern. "Dabei ist es eine Frage der Solidarität unter uns Europäern, dass sich auch die Handelsnation Deutschland an einer solchen Mission beteiligt", so Kempf.