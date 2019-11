Islamische Revolution Iran begeht 40. Jahrestag der US-Botschaftsbesetzung

Vor 40. Jahren versammelten sich Hunderte Studenten vor der US-Botschaft in Irans Hauptstadt Teheran - sie demonstrierten gegen die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlavi in den USA. Dann eskalierte die Situation und mehrere Studenten stürmten das US-Botschaftsgebäude. Für Washington ist das Ereignis bis heute eine Blamage. Hardliner in Iran feiern es hingegen als Heldentat.

Mit staatlich organisierten Kundgebungen haben sie den 40. Jahrestag der Botschaftsbesetzung im Zuge der islamischen Revolution gewürdigt. In Teheran nahmen Tausende Schüler und Studenten an einer Veranstaltung vor der ehemaligen US-Botschaft teil. In mehreren Provinzen fanden ähnliche Kundgebungen statt. Mit dem Standard-Slogan "Nieder mit den USA" verurteilten die Teilnehmer die Politik des "Großen Satans".

In einer Abschlusserklärung der Kundgebung wurde betont, dass die USA ihren Traum begraben sollten, je wieder in Iran Fuß fassen zu können. Teheran werde seinen Anti-US-Kurs weiter fortsetzen und seinem Slogan "Unabhängigkeit, Freiheit und Islamische Republik" treu bleiben. Am Ende wurde eine US-Fahne verbrannt. Die Kundgebungen wurden auf mehreren Fernsehkanälen live übertragen.

Bis heute keine diplomatischen Beziehungen

Radikale Studenten hatten die Botschaft im November 1979 besetzt. Die als Geisel genommenen US-Botschaftsangehörigen kamen erst nach 444 Tagen frei. Wegen der Botschaftsbesetzung brachen die USA die diplomatischen Beziehungen zu Iran ab. Bis heute wurden sie nicht wieder aufgenommen.

Nach der Besetzung wurde die Botschaft nur noch "Spionagenest" genannt und später in ein Museum umgebaut. Dort soll gezeigt werden, dass das amerikanische Botschaftspersonal den Ort lediglich zu Spionagezwecken genutzt habe.

Mittlerweile wird die Aktion von vielen Reformpolitikern und auch einigen der damaligen Studenten kritisch gesehen. Ihnen zufolge war die Besetzung eine grobe Verletzung der internationalen Vorschriften und ein großer außenpolitischer Fehler. Dieser habe zu einem globalen Imageschaden für Iran geführt und dem Land sonst nichts gebracht. Die damaligen Anführer der Studenten, Mohsen Mirdamadi und Ibrahim Asgharsadeh, wurden später regimekritische Aktivisten und mussten sogar kurzfristig ins Gefängnis.