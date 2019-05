Sanktionen und ihre Folgen Die USA bestrafen Iran - und in Syrien bleiben die Tanks leer

Militärisch steht Syriens Diktator Baschar al-Assad so gut da wie seit Jahren nicht. Aber die Wirtschaftslage für die Syrer, die in seinem Herrschaftsgebiet leben, ist schlechter als je zuvor seit dem Beginn des Bürgerkriegs vor acht Jahren.

Das zeigt sich besonders an den Tankstellen in Syrien. Seit April bekommen Privatpersonen nur noch alle fünf Tage 20 Liter Benzin. Taxifahrer dürfen alle zwei Tage 50 Liter Sprit tanken. Doch oft gibt es gar nichts. Deshalb stellen sich viele Syrer in den frühen Morgenstunden lange vor Öffnung der Tankstellen an, um sicherzugehen, überhaupt noch Benzin zu bekommen.

SANA via AP Schlange vor Tankstelle in Daraa (April 2019): Staatsmedien berichten über Proteste

Wie ernst die Lage ist, zeigt die Tatsache, dass selbst regimenahe Medien über Proteste gegen die schlechte Versorgungslage berichten. Am Mittwoch etwa gab es eine Demonstration vor einem Regierungsgebäude in der südsyrischen Stadt Suweida.

Im Oktober legte der letzte Öltanker aus Iran in Syrien an

Die Treibstoffknappheit ist einerseits eine Folge des Krieges: Vor dem Konflikt förderte Syrien knapp 350.000 Barrel Öl pro Tag - genug, um seinen einheimischen Bedarf zu decken und rund 150.000 Barrel täglich zu exportieren. Inzwischen ist die Förderung auf knapp 25.000 Barrel pro Tag gefallen. Das deckt nur rund ein Viertel des Bedarfs, obwohl dieser wegen der großen Zahl an Flüchtlingen im Vergleich zur Vorkriegszeit schon gefallen ist.

Die syrische Ölkrise ist aber auch eine Folge der US-Sanktionen gegen Iran, den wichtigsten außenpolitischen Verbündeten des Assad-Regimes. Teheran deckte die syrische Versorgungslücke nämlich jahrelang. Doch damit ist inzwischen Schluss.

Im November verhängte US-Präsident Donald Trump "die schärfsten Sanktionen aller Zeiten" gegen Iran. Mit diesen wollen die Vereinigten Staaten die iranischen Öl-Exporte so weit wie nur möglich drücken. Seither hat es in der Tat keine bekannten Öllieferungen aus Iran nach Syrien gegeben. Nach Informationen von TankTrackers.com - einem Onlinedienst, der den weltweiten Ölhandel beobachtet - liegt seit Dezember ein Tanker mit iranischem Öl für Syrien vor dem Suezkanal fest.

Hinzu kommt, dass die Islamische Republik als Folge der Sanktionen ihre Kreditlinie für die syrische Regierung eingefroren hat, Damaskus also kein frisches Geld aus Teheran mehr bekommt. Iran soll Assad einen Schuldenerlass angeboten haben - unter der Bedingung, dass er den Iranern den Hafen in Latakia überlässt. Dagegen soll nach Informationen der mit dem syrischen Regime vernetzten libanesischen Tageszeitung "al-Akhbar" Wladimir Putin sein Veto eingelegt haben.

Mit einer iranischen Übernahme werde der Hafen nämlich zu einem legitimen Ziel der israelischen Armee, schließlich hätte Teheran dann einen Marinestützpunkt nur rund 300 Kilometer von Haifa entfernt. Geriete Latakia ins Visier der Israelis, würden auch russische Interessen in Syrien gefährdet - allen voran die Militärbasis Hmeimim am Stadtrand, die nur wenige Kilometer vom Hafen entfernt liegt.

Die Kurden kontrollieren das Öl, das Assad braucht

Die syrische Treibstoffkrise ist ein weiterer Beleg dafür, dass die US-Sanktionen gegen Teheran wie schon in Iran selbst bislang in erster Linie das Volk und kaum das Regime treffen. Denn während in Damaskus und Aleppo die Menschen stundenlang für ein paar Liter Diesel oder Benzin anstehen müssen, scheint es für das Militär keine Versorgungsengpässe zu geben. Das zeigt der Vorstoß der Regierungstruppen auf die nordsyrische Provinz Idlib.

Mittelfristig könnte die Ölkrise sogar eine neue Kampfrunde innerhalb des syrischen Bürgerkrieges auslösen. Denn das Land verfügt ja über Ölquellen - der Großteil befindet sich allerdings nicht in den Händen der Regierung, sondern unter der Kontrolle des von kurdischen Kämpfern dominierten Milizenbündnisses "Syrische Demokratische Kräfte" (SDF). Die SDF verkaufen dem Assad-Regime Öl, weil sie auf die Einnahmen angewiesen sind - genauso wie es die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) getan hatte, die die Ölfelder im Osten Syriens vor der Eroberung durch die SDF kontrolliert hatte.

Das Assad-Regime könnte entweder einen Deal mit den Kurden schließen - Ausweitung der Öllieferungen gegen eine weitreichende Autonomie für die Gebiete unter kurdischer Kontrolle. Oder aber es setzt auf eine militärische Konfrontation mit den SDF. Die droht vor allem dann, wenn die USA tatsächlich die Ankündigung wahr machen, ihre rund 2000 Soldaten komplett aus dem SDF-Gebiet nordöstlich des Euphrats abzuziehen.