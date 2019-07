Bericht des Staatsfernsehens Iran beschlagnahmt ausländischen Tanker

Die Meldung des iranischen Staatsfernsehens birgt politische Sprengkraft: Irans Revolutionswächter haben demnach einen ausländischen Tanker samt zwölfköpfiger Besatzung festgesetzt.

"Ein ausländisches Schiff, das eine Million Liter Treibstoff nahe der Lark-Insel geschmuggelt hat, wurde beschlagnahmt", zitierte die Nachrichtenagentur Reuters den Staatssender IRIB.

Die Revolutionswächter (IRGC) hätten den Tanker in der Straße von Hormus gestoppt und die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim.

Dritter Vorfall auf See binnen weniger Tage

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Iran einerseits und den USA und seinen Verbündeten andererseits war es jüngst zu mehreren Vorfällen auf See gekommen:

Die Behörden in Gibraltar und die britische Royal Navy hatten den Supertanker "Grace 1" in der vergangenen Woche vor Gibraltar wegen des Verdachts auf illegale Öllieferungen nach Syrien festgesetzt. Der Kapitän und drei weitere Mitglieder der Besatzung wurden vorübergehend festgenommen, aber inzwischen wieder gegen Kaution freigelassen.

Öltanker "Grace 1"

Iran protestierte gegen das Vorgehen der britischen Behörden, bestellte mehrmals den Botschafter ein und forderte, das Schiff sofort weiterfahren zu lassen. Der Oberste Gerichtshof in Gibraltar ordnete jedoch an, dass das Schiff mindestens bis zum 21. Juli nicht wieder auslaufen darf. Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt stellte zuletzt die Freigabe des Tankers in Aussicht, sollte der Iran zusichern, dass die Ladung nicht für Syrien bestimmt sei.

Verschärft wurde der Konflikt durch einen weiteren Zwischenfall. Dieser betraf einen britischen Tanker in der Straße von Hormus. Britischen Angaben zufolge hatten dort drei iranische Boote versucht, das britische Handelsschiff an der Durchfahrt zu hindern. Eine britische Fregatte zwang sie jedoch zum Abdrehen. Teheran bestritt jedoch, in den Vorfall verwickelt gewesen zu sein.

Die Straße von Hormus im Persischen Golf ist einer der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit. Ein Fünftel der Erdöltransporte gehen durch diese Meerenge. Die USA wollen ein Bündnis schmieden, um die Schifffahrtsstraße zu sichern. Die Vorfälle um die Tanker tragen zu den Spannungen rund um die Uran-Produktion des Irans und das auf der Kippe stehende Atomabkommen bei.