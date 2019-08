Irans Raketenprogramm Der mysteriöse Spionagefall der Geparden-Beobachter

Seit über 550 Tagen sind in Iran acht Umweltschützer in Haft. Nun haben nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mindestens zwei von ihnen, Niloufar Bayani und Sepideh Kashani, einen Hungerstreik angetreten.

Den zwei Frauen drohen entsetzliche Strafen: Vier der Umweltschützer wird vorgeworfen, "Korruption auf Erden gesät" zu haben, worauf die Todesstrafe steht; die anderen sind wegen "Spionage" oder "Verschwörung gegen die nationale Sicherheit" angeklagt, worauf langjährige Haftstrafen stehen.

Iran bezweifelt die wahre Identität der Umweltschützer

Alle acht sind Mitglieder der iranischen Umweltschutzgruppe "Persian Wildlife Heritage Foundation". Der Leiter der Gruppe, Kavous Seyed Emami, war ebenfalls verhaftet worden vor mehr als einem Jahr. Aber: Er er starb bereits kurz darauf unter bis heute ungeklärten Umständen in Haft.

REUTERS Kavous Seyed Emami, Leiter der Umweltschutzgruppe, starb bereits unter ungeklärten Umständen in Haft

"Die Gruppe hatte mehrere Projekte zur Erhaltung der Natur in Zusammenarbeit mit der staatlichen Umweltabteilung, insbesondere zum asiatischen Gepard", sagt Tara Sepehri Far, Iran-Expertin von Human Rights Watch. Warum verfolgt Iran seine eigenen Naturschützer so brutal?

Sie wurden von Irans Elitetruppen im Januar 2018 festgesetzt, den Revolutionswächtern. Diese Einheit untersteht nicht dem Präsidenten Hassan Rohani, sondern direkt Revolutionsführer Ali Khamenei, dem mächtigsten Mann im Staat. Bei ihrer Verhaftung hieß es, die Umweltschützer hätten unter dem Vorwand von Naturbeobachtungen heimlich Irans Raketenprogramm ausspionieren wollen, das die Revolutionswächter betreiben. Dass die Umweltschützer sich lediglich für die Erhaltung der Natur einsetzten, wollte man offenbar nicht glauben.

"Warum ist der Gepard auf einmal so ein wichtiges Thema?", schrieb etwa Hossein Shariatmadari, Chefredakteur der konservativen Zeitung Kayhan, die als Sprachrohr der Hardliner gilt, anlässlich der Verhaftung der Umweltschützer. "Was ist die wahre Identität all dieser amerikanischen und europäischen Experten, die dafür nach Iran kommen?"

Einrichtung für Raketentests soll sich in Nationalpark befinden

Die festgenommenen Umweltschützer sind alle Iraner. Doch manche von ihnen sind Doppelstaatsbürger wie Niloufar Bayani, die Iranerin und Kanadierin ist. Sie arbeitete zuvor unter anderem für das Uno-Umweltschutzprogramm, bevor sie in ihr Geburtsland zurückkehrte, um sich dort für Naturschutz einzusetzen.

Wahrscheinlich wurde den Umweltschützern tatsächlich der asiatische Gepard zum Verhängnis. Er steht auf der Roten Liste der stark gefährdeten Tierarten. Einst jagten die Tiere von Indien bis zur Arabischen Halbinsel. Nun ist Iran das letzte Land, in dem es überhaupt noch welche gibt, geschätzt rund 50, vor allem im Nationalpark Khar Turan.

Ausgerechnet in diesem Nationalpark betreiben die Revolutionswächter etwas, das Experten für eine Testanlage für ziemlich fortschrittliche Raketen halten. Satellitenbilder zeigen, dass die Anlage in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut wurde. Ein deutscher Praktikant war dem geheimen Raketenprogramm auf die Spur gekommen. Offiziell schweigt sich Iran bisher darüber aus, was es auf dieser Anlage entwickelt - auch wenn es solche Raketen bauen dürfte.

Aus Sicht Teherans könnte man Irans Raketenprogramm als ziemlich erfolgreich bezeichnen. Das Land ist dadurch nun in der Lage, in der Region eine Bedrohungskulisse aufzubauen und die Kosten eines möglichen Angriffes auf Iran in die Höhe zu treiben.

Inhaftierte legten unter Druck Geständnisse ab

Auch deshalb rückt Irans Raketenprogramm derzeit wieder stärker in den Fokus. US-Präsident Donald Trump fordert einen neuen Vertrag mit Iran - nachdem er einseitig das bestehende, internationale Atomabkommen aufgekündigt hat. Der neue Vertrag solle, so Washington, neben dem Nuklearprogramm auch die Raketenforschung und die aggressive iranische Regionalpolitik mit einbeziehen. Doch dass es dazu kommen könne, halten Experten für unrealistisch: In der Vergangenheit hatte man sich absichtlich auf das Atomprogramm beschränkt, um einen detaillierten Vertrag mit umfassenden Kontrollen zu erreichen, anstatt einen breiteren, aber dafür auch verwässerten.

Dass den Umweltschützern derart drastische Vorwürfe gemacht werden, legt nahe, dass sie unfreiwillig in den Streit um Irans Raketenprogramm hineingeraten sind - und wohl der Paranoia der Revolutionswächter darüber zum Opfer fielen.

Obwohl sie bereits seit mehr als eineinhalb Jahren in Haft sind, wurden nach wie vor keinerlei Beweise gegen sie vorgebracht. "Mehreren Quellen zufolge beinhaltet die Anklageschrift lediglich Geständnisse, die nach Angaben der Verhafteten unter Druck abgelegt wurden", sagt Tara Sepehri Far. In iranischen Gefängnissen kommt es zu Folter. Die Menschenrechtsorganisation fordert daher ihre sofortige Freilassung.