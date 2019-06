Nach dem Anschlag auf zwei Tanker im Golf von Oman bleibt weiter rätselhaft, wer dafür verantwortlich ist: Die USA wollen eine iranische Urheberschaft mit einem Video belegen. Die japanische Firma Kokuka Sangyo hat nun erstmals erklärt, was die Besatzungsmitglieder ihres Schiffes "Kokuka Courageous" beobachtet haben wollen.

Demnach wurde der mit Methanol beladene Tanker zwei Mal im Abstand von drei Stunden von einer Explosion erschüttert, einmal am Heck und einmal Mitschiffs. Danach habe die 21-köpfige Besatzung das Schiff verlassen, sie wurde von dem in der Nähe befindlichen US-Zerstörer "USS Bainbridge" aufgenommen.

Die Besatzungsmitglieder hätten vor der Explosion "fliegende Objekte" gesehen, sagte der Präsident der Firma Kokuka Sangyo bei einer Pressekonferenz in Tokio.

Mittlerweile ist die Crew auf die "Kokuka Courageous" zurückgekehrt. Nun soll das Schiff, das von der deutschen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) betrieben wird, in den Hafen Khor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschleppt werden. Es bestehe keine Gefahr des Sinkens, auch Ladung verliere die "Kokuka Courageous" nicht, erklärte BMS.

Die USA hatten am Donnerstag ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen sein soll, wie iranische Revolutionsgarden einen nicht explodierten Sprengsatz von der Außenwand eines Tankers entfernen. Nach Angaben des US-Zentralkommandos Centcom seien Menschen an Bord eines iranischen Schnellboots dabei "beobachtet und aufgenommen" worden, wie sie eine nicht explodierte Mine vom Tanker "Kokuka Courageous" entfernten.

In einer ersten Reaktion drauf nannte Irans Außenministerium den Verdacht "zwar lächerlich, gleichzeitig aber auch besorgniserregend und gefährlich". Irans Präsident Hassan Rohani sagte im russischen Bischkek, das Handeln der USA sei eine ernste Bedrohung für die Stabilität im Nahen Osten.

Das zweite attackierte Schiff, die "Front Altair", fährt unter der Flagge der Marshallinseln, gehört aber zur Flotte der norwegischen Reederei Frontline. Das Schiff ist beladen mit 75.000 Tonnen Naphtha, einem raffinierten Erdöl. Der Tanker war auf dem Weg von Abu Dhabi nach Kaohsiung in Taiwan. An Bord befanden sich 23 Besatzungsmitglieder. Das Schiff "Hyundai Dubai", das in der Nähe war, nahm sie an Bord und brachte sie in Sicherheit. Inzwischen befindet sich die Besatzung - elf Russen, elf Filipinos und ein Georgier - im iranischen Hafen Bandar Abbas.