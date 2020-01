Getöteter General Soleimani Iran droht USA mit massiver Vergeltung

Nach der Tötung ihres Topgenerals Qasem Soleimani durch das US-Militär wollen Irans Revolutionsgarden die USA nach eigenen Angaben bestrafen, wo immer diese erreichbar sind. Das sagte Gholamali Abuhamseh, ein Kommandeur der Eliteeinheit Quds in der Provinz Kerman, laut der Nachrichtenagentur Tasnim.

Soleimani, der als Architekt von Irans wachsendem militärischen Einfluss im Nahen Osten galt, war in der Nacht zum Freitag bei einem US-Raketenangriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Die Attacke erfolgte auf persönliche Anweisung von US-Präsident Donald Trump. (Mehr über Soleimanis Bedeutung lesen Sie hier.)

Im Nahen Osten seien seit langem wichtige US-Ziele ausgemacht, drohte Abuhamseh nun. 35 US-Stellungen in der Region und in der israelischen Stadt Tel Aviv lägen in Irans Reichweite.

Selbst mögliche Angriffe auf die geopolitisch wichtige Straße von Hormus deutete der General indirekt an. Diese sei "ein wichtiger Punkt für den Westen, und viele amerikanische Zerstörer und Kriegsschiffe passieren sie", sagte er.

Ein solcher Angriff könnte erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Die Verbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist einer der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit. Durch die Meerenge geht etwa ein Fünftel der weltweiten Öltransporte. (Die wichtigsten Fakten zur Straße von Hormus lesen Sie hier.)

Auch die libanesische Hisbollah-Miliz drohte mit Vergeltung für Soleimanis Tötung. Die Antwort der "Achse des Widerstands" werde "beträchtlich" ausfallen", sagte ein Hisbollah-Offizier dem Beiruter TV-Sender Al Mayadeen TV. Die USA hätten einen Fehler gemacht. Sie würden das in den kommenden Tagen begreifen. Israels Sicherheitskabinett kündigte an, sich am Sonntag über mögliche Raketenangriffe zu beraten.

Im Nahen Osten hielten am Samstag Tausende Menschen Trauerzüge für Soleimani ab. In der irakischen Hauptstadt Bagdad skandierten manche Teilnehmende "Tod für Amerika". In Palästina verbrannten Demonstranten Flaggen von Israel und den USA.

Unklarheit herrschte über einen weiteren mutmaßlichen Luftangriff auf Fahrzeuge nördlich von Bagdad. Einem Bericht der Website Al-Sumaria zufolge sollen dabei hochrangige Mitglieder schiitischer, vom Iran unterstützter Milizen getötet worden sein.

Die irakische Armee dementierte jedoch, dass ein Angriff gegen Al-Hadsch al-Schaabi stattgefunden habe. Auch der Sprecher des US-geführten Bündnisses zum Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" teilte mit, man habe in den vergangenen Tagen keine Angriffe in der betroffenen Region geflogen.