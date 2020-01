Spannungen mit Iran US-Regierung befürchtet weitere Angriffe auf Botschaft in Bagdad

US-Verteidigungsminister Mark Esper rechnet nach dem Angriff auf die Botschaft in Bagdad mit weiteren Attacken durch iranische Kräfte oder deren Verbündete. In einem solchen Fall würden die USA reagieren. Sie würden auch vorbeugend handeln, sollten sie von konkreten Angriffsplänen erfahren. "Die Lage hat sich gewandelt und wir sind darauf vorbereitet, das Nötige zu tun, um unser Personal, unsere Interessen und Partner in der Region zu schützen", sagte Esper.

Am Dienstag und Mittwoch war es zu gewalttätigen Protesten vor der Botschaft in der irakischen Hauptstadt gekommen. Demonstranten schleuderten Steine auf das Anwesen. US-Präsident Donald Trump machte Iran dafür verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Als Konsequenz schicken die USA mehr Soldaten in die Region.

Schwer bewaffnete Eliteeinheiten vor der Botschaft

Auslöser der Ausschreitungen waren US-Luftangriffe auf die von Iran unterstützte Schiiten-Miliz Kataib Hisbollah am Sonntag, bei denen 25 Menschen getötet wurden. Die USA machen die Miliz für den Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak verantwortlich, bei dem am Freitag ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten verletzt wurden.

Nach dem Sturm auf das US-Botschaftsgelände blieb die Lage in Bagdad weiter angespannt. Schwer bewaffnete irakische Eliteeinheiten wurden am Donnerstag als zusätzlicher Schutz um das Botschaftsgelände positioniert. Dutzende schwarze und bewaffnete Fahrzeuge der von den USA ausgebildeten irakischen Anti-Terror-Einheiten postierten sich bei dem Gelände.

Die US-Armee bekräftigte, das Botschaftsgelände in Bagdad sei gut geschützt. Die pro-iranischen Demonstranten hätten durch die Erstürmung "viel Rauch produziert, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen", erklärte Generalstabschef Mark Milley. Dennoch sei die US-Armee überzeugt, dass die Botschaft "sicher" sei. Es sei "sehr unwahrscheinlich, dass sie durch wen auch immer erstürmt werden kann".