Sorge vor Eskalation in Iran-Konflikt Exxon Mobil zieht Personal aus dem Irak ab

Irans Außenminister hat die Gefahr eines Krieges heruntergespielt und zugleich eine Drohkulisse aufgebaut. "Es wird keinen Krieg geben, denn wir wollen keinen Krieg und keiner wird auf die Idee kommen oder sich der Illusion hingeben, dass er sich Iran in dieser Region entgegenstellen kann", sagte Mohammad Javad Zarif der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna am Rande einer Reise nach Peking.

US-Präsident Donald Trump habe öffentlich gesagt, dass er keinen Krieg wolle. Aber es gebe Leute im Umfeld des Präsidenten, die ihn in einen Krieg hineinziehen wollten, sagte Zarif. Er spielte damit wohl auf Trumps nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Außenminister Mike Pompeo an, die als Hardliner gegenüber Iran gelten.

Zuletzt hatten sich die Spannungen im Konflikt zwischen den USA und Iran verschärft. US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen verhängt. Die USA hatten Teheran vorgeworfen, Angriffe in der Golfregion zu planen, und hatten Kriegsschiffe und Langstreckenbomber dorthin verlegt. Außerdem zogen sie große Teile ihres diplomatischen Personals aus dem Irak ab.

Exxon Mobile zieht Mitarbeiter von Ölfeld ab

Der US-amerikanische Energiekonzern Exxon Mobil zog 50 Mitarbeiter von einem der größten Ölfelder im Irak ab. Die Mitarbeiter hätten ab Samstagfrüh begonnen, das Ölfeld West Kurna 1 nahe der Stadt Basra zu verlassen, hieß es aus Kreisen des Unternehmens. Der Betrieb des Ölfelds sei nicht gestört und werde von örtlichen irakischen Technikern aufrechterhalten. Offiziell äußerte sich das Unternehmen nicht zu dem Vorgang.

Auch Bahrain hat seine Bürger aus Sicherheitsgründen aufgefordert, unverzüglich Irak und Iran zu verlassen. Aufgrund der instabilen Lage und der zunehmenden Spannungen in der Region warnte das Außenministerium Bahrains am Samstag in einer Mitteilung vor Reisen in die beiden Länder.

US-Lu ftfahrtbehörde warnt Fluggesellschaften

Angesichts der Spannungen zwischen den USA und Iran hat die US-Luftfahrtbehörde FAA amerikanische Fluggesellschaften zur Vorsicht bei Flügen über der Golfregion ermahnt. Wegen "erhöhter militärischer Aktivitäten und verstärkter politischer Spannungen" könne es bei der Identifizierung von Flugzeugen zu Fehleinschätzungen kommen, teilte die FAA mit.

Iran hatte vor einer Woche angekündigt, sich nicht mehr an einzelne Vereinbarungen aus dem Atomabkommen halten zu wollen. Die USA waren bereits vor einem Jahr aus dem mühsam ausgehandelten Abkommen ausgestiegen. In der vergangenen Woche meldeten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate Sabotageakte und Angriffe auf eine Ölpipeline und Tankschiffe.