Die US-Regierung hat Irans Raumfahrtprogramm mit Sanktionen belegt. Teheran nutze die zivile Einrichtung und zwei damit verbundene Forschungszentren, um sein militärisches Raketenprogramm voranzutreiben, erklärte das Außenministerium in Washington. Einige vom Raumfahrtprogramm entwickelte Technologien seien "praktisch identisch" mit jenen, die für ballistische Raketen benötigt würden. Außerdem hieß es, das Raumfahrtprogramm ermögliche es Iran, Erfahrung mit Technologien zu sammeln, die für Interkontinentalraketen benötigt würden.

Die Sanktionen beziehen sich auf die Iranische Raumfahrtagentur (ISA), das Iranische Zentrum der Raumfahrtforschung (ISRC) und das dazugehörige Institut für Astronautik (ARI). Mit der Eintragung in das US-Sanktionsregister werden mögliche Vermögen der Einrichtungen in den USA blockiert.

Zudem könnten künftig auch Personen, die die Einrichtungen unterstützen, mit Sanktionen belegt werden. "Diese Maßnahme sollte der internationalen Wissenschaftsgemeinde als Warnung dienen, dass eine Zusammenarbeit mit Iran bei Trägerraketen dem ballistischen Raketenprogramm helfen könnte", hieß es aus dem US-Ministerium.

Pompeo warnt vor "Bedrohung" durch Iran

Irans Raketenprogramm war vergangene Woche in den Fokus gerückt, nachdem es Berichte über die Explosion einer Rakete bei einem Satellitenstart gab. Iran dementierte den Vorfall zunächst, später wurde die Explosion heruntergespielt. US-Präsident Donald Trump veröffentlichte am Freitag bei Twitter ein Foto, das offenbar die Startrampe nach der Explosion zeigte.

US-Außenminister Mike Pompeo teilte nun mit, Iran habe am vergangenen Donnerstag versucht, eine Trägerrakete abzufeuern. Dies zeige "die Unmittelbarkeit der Bedrohung" durch Iran.

For the 1st time, the US has sanctioned Iran’s civilian space agency, which develops the same space launch vehicle technology used in ballistic missiles. We call on our allies to join us in deterring the world’s top sponsor of terrorism from growing its ballistic missile program. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2019

Die USA waren im vergangenen Jahr einseitig aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran ausgestiegen und haben seither scharfe Wirtschaftssanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt, darunter auch ein Verbot von Ölexporten. Die US-Regierung setzt Sanktionen auch gezielt ein, um Irans Atom- und Waffenprogramm zu untergraben.

Kommt es in New York zum Treffen von Trump und Rohani?

In der Iran-Krise hat Russlands Uno-Botschafter Hoffnungen, dass es bald zu einer Annäherung der Konfliktparteien kommen könnte - vor allem mit Blick auf die anstehende Uno-Vollversammlung in New York. Die Anwesenheit von Trump, seinem iranischen Kollegen Hassan Rohani und anderen Regierungschefs "gibt uns eine Chance dafür, dass gewisse Dinge passieren", sagte Wassili Nebensja am Dienstag in New York.

In den vergangenen Tagen habe es trotz Spannungen und sich widersprechender Aussagen positive Signale gegeben, "dass etwas in der Iran-Sache in naher Zukunft passiert", sagte Nebensja. Russland steht im September dem Uno-Sicherheitsrat vor. Beobachter in Teheran halten ein Treffen von Trump und Rohani am Rande der Vollversammlung in der zweiten Septemberhälfte für möglich.