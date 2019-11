Proteste wegen Benzinpreisen USA verurteilen Gewalt gegen Demonstranten in Iran

In Iran kommt es seit Freitag zu teils schweren Unruhen, die am Wochenende weiter eskalierten. Zwei Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Die Regierung in Washington hat angesichts dessen die "tödliche Gewalt" gegen Demonstranten verurteilt. Die Vereinigten Staaten unterstützten das iranische Volk in seinem friedlichen Protest gegen das Regime, teilte das Weiße Haus mit.

Teheran verurteilte die Parteinahme umgehend: Die Unterstützung der US-Regierung für die Demonstranten sei eine Einmischung in iranische Angelegenheiten. Die USA gebe den "Randalierern" Rückendeckung, erklärte das iranische Außenministerium.

Die Proteste in mehreren iranischen Städten waren durch eine Einschränkung der Spritausgabe und Erhöhung der Benzinpreise um mindestens 50 Prozent ausgelöst worden. Mit den zusätzlichen Einnahmen will Präsident Hassan Rohani neue Hilfen für 60 Millionen Bedürftige finanzieren.

In den vergangenen Tagen sollen bei Zusammenstößen ein Polizist und ein Zivilist ums Leben gekommen sein. Allerdings ist die Lage unübersichtlich, da die Regierung den Zugang zum Internet seit Samstagnachmittag weitgehend gesperrt hat.

"Die Vereinigten Staaten stehen an eurer Seite"

Rückendeckung bekam die iranische Regierung vom geistlichen Oberhaupt Ajatollah Ali Khamenei. Er verteidigte die Rationierung und Verteuerung von Benzin. "Die politische Führung des Landes hat eine technische Entscheidung getroffen, die logischerweise auch umgesetzt werden muss", sagte Khamenei.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte sich bereits am Samstag über Twitter an die Demonstranten gewandt: "Die Vereinigten Staaten stehen an eurer Seite." Eine Sprecherin des Weißen Hauses bekräftigte anschließend, dass die "Vereinigten Staaten das iranische Volk in ihren friedlichen Protesten gegen das Regime" unterstützten.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums nannte Pompeos Tweet daraufhin scheinheilig. Die Menschen in Iran wüssten, dass solche Äußerungen kein "ehrliches Mitgefühl" darstellten. Die Handlungen einer von Menschen wie Pompeo unterstützten "Gruppe aus Randalierern und Saboteuren" habe "nichts gemein mit der Verhaltensweise des klugen iranischen Volkes".

Präsident Rohani gilt innerhalb der iranischen Führung als eher gemäßigt und wird von Hardlinern scharf angegriffen. Medienberichten zufolge wollen sie den Präsidenten wegen der Unruhen im Parlament einbestellen und ein Misstrauensvotum gegen ihn erzwingen.