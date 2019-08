Ein iranisches Revolutionsgericht hat zwei Frauen und einen Mann wegen Spionage für Großbritannien und Israel zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Das sagte Justizsprecher Gholamhussein Ismaeli laut der Nachrichtenagentur Isna. Welche Taten den dreien konkret vorgeworfen werden, sagte der Sprecher nicht.

Unter den Verurteilten ist Anuscheh A., die auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt. Sie soll für den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet haben und wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der angeklagte Mann Ali J. arbeitete laut Urteil ebenfalls für den Mossad und soll auch zwölf Jahre hinter Gitter.

Das israelische Außenministerium sowie ein Sprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu äußerten sich nicht zu dem Fall.

Die dritte Angeklagte Aras A. war Angestellte des British Council in Iran, einer gemeinnützigen Organisation zur Förderung internationaler Beziehungen, und soll für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 spioniert haben. Sie lebte zuletzt in London, besitzt aber nicht die britische Staatsbürgerschaft. A. wurde bei einem Besuch in Teheran im vergangenen Jahr festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft. Sie wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil war schon im Mai gefällt worden und wurde nun laut Ismaeli von einem Revolutionsgericht bestätigt.

Aras A. waren bei der Urteilsverkündung im Mai "unmoralische Projekte" sowie "Kulturinvasion" vorgeworfen worden. Der Begriff "Kulturinvasion" taucht häufig im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Gesellschaftsordnung der Islamischen Republik auf. Verstöße dieser Art werden in Iran zwar bestraft, normalerweise jedoch nicht mit einer so langen Haftstrafe.

Angebliche CIA-Spione zum Tode verurteilt

Im Juli hatte es Berichte gegeben, wonach iranische Sicherheitskräfte 17 angebliche Spione festgenommen haben, die für den US-Geheimdienst CIA gearbeitet haben sollen. Nach iranischen Angaben wurden einige der Verdächtigen zum Tode verurteilt.

Zwischen London und Teheran sorgt ein Streit um beschlagnahmte Schiffe seit Wochen für Anspannung. Im vergangenen Monat hatte Iran den britischen Tanker "Stena Impero" in der Straße von Hormus, der Meerenge zwischen Persischem Golf und dem Golf von Oman, festgesetzt. Die Führung in Teheran hatte zuvor mehrfach mit Vergeltung für die Festsetzung eines iranischen Tankers durch die britische Marine gedroht. Diese hatte Anfang Juli die "Grace 1" vor Gibraltar aufgebracht.