Irankrise Nato fordert Zurückhaltung von Teheran

Nach einer Sitzung des Nordatlantikrats in Brüssel hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Iran aufgefordert, jede Gewalt und Eskalation zu unterlassen.

Alle Nato-Staaten seien sich einig, dass Iran nie eine Atomwaffe besitzen dürfe. Darüber hinaus seien alle Staaten des Bündnisses besorgt wegen der jüngsten "destabilisierenden Aktivitäten" Irans in der Region. Stoltenberg nannte in diesem Zusammenhang Raketentests, Unterstützung für Terrorgruppen sowie den Angriff auf ein saudisches Ölfeld im September.

Hintergrund der Nato-Beratungen sind die Spannungen nach der Tötung des iranischen Top-Generals Qasem Soleimani durch die US-Armee. Der Nordatlantikrat ist das wichtigste Entscheidungsgremium des Bündnisses. Er trifft sich in der Regel einmal pro Woche auf Ebene der Botschafter.

Iran hatte nach dem Tod des Generals Vergeltung angekündigt und erklärte auch einen weiteren Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen, das Teheran am Bau von Atomwaffen hindern soll. Das irakische Parlament forderte seinerseits, dass die ausländischen Truppen das Land verlassen müssten, die dort vor allem wegen des US-geführten Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz IS stationiert sind.



Über den Tag nahmen viele Menschen in Teheran an einer Trauerfeier für den getöteten General teil.

Von Teheran aus soll die Leiche Soleimanis nach der Trauerzeremonie in die schiitische Hochburg Ghom gebracht werden. Die Beisetzung selbst findet dann am Dienstag in Soleimanis Geburtsort Kerman in Südostiran statt.