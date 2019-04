Nach fast fünf Jahren IS-Chef Baghdadi meldet sich mit Video zurück

Erstmals seit fünf Jahren ist der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi wieder in einem Propaganda-Video erschienen. In dem am Montag von der Dschihadisten-Miliz "Islamischer Staat "(IS) veröffentlichten Video bezieht sich al-Baghdadi auf das Ende der Gefechte um die IS-Bastion Baghus im Osten Syriens im März.

Der einzige bekannte öffentliche Auftritt al-Baghdadis war Anfang Juli 2014 im nordirakischen Mossul, bei dem er alle Muslime zum Gehorsam gegenüber dem IS-Kalifat aufgerufen hatte.

Bei den nun erschienenen Aufnahmen muss es sich um ein aktuelles Video halten, denn Baghdadi erwähnt darin etwa die Wiederwahl von Israels Premier Benjamin Netanyahu Mitte April oder die jüngsten Anschläge an Ostern in Sri Lanka. Das Video ist etwa 18 Minuten lang.

