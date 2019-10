US-Medienberichte IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi soll getötet worden sein

Abu Bakr al-Baghdadi , Chef der Terrororganisation "Islamischer Staat" ist bei Gefechten mit dem US-Militär in Syrien offenbar getötet worden. Das berichten die US-Medien Newsweek und CNN übereinstimmend. Irakische Sicherheitskreise bestätigten laut der Nachrichtenagentur Reuters. dass al-Baghdadi in der nordsyrischen Provinz Idlib ums Leben gekommen sei. Er soll demnach eine Sprengstoffweste gezündet haben, als die US-Spezialkräfte angriffen.

"Unsere Quellen in Syrien haben dem Team des irakischen Geheimdienstes, das nach Baghdadi suchte, bestätigt, dass er zusammen mit seinen Leibwächtern in Idlib getötet wurde", sagte einer der hochrangigen Sicherheitskräfte. Baghdadis Versteck sei entdeckt worden, als er versucht habe, seine Familie aus Idlib heraus zur Grenze zur Türkei zu bringen.

Der Einsatz sei im Geheimen vorbereitet und von US-Präsident Donald Trump angeordnet worden sein. Das US-Präsidialamt kündigte eine wichtige Erklärung von US-Präsident Donald Trump für Sonntag (14.00 Uhr MEZ) an. Auf Twitter schrieb er: "Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert!"

Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar

Wie der Fernsehsender CNN berichtete, will das US-Militär den Tod des IS-Anführers aber erst bestätigen, wenn alle Tests abgeschlossen sind. Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Der größte Teil von Idlib steht unter der Kontrolle des syrischen Al-Kaida-Ablegers Hajat Tahrir al-Scham (HTS).

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden am frühen Sonntagmorgen neun Menschen in Idlib bei einem Hubschrauberangriff erschossen. Der Angriff erfolgte demnach auf ein Haus und ein Auto am Rand des Dorfs Barischa. In dem Dorf hätten sich Kämpfer aufgehalten, die mit dem IS in Verbindung standen.

Bereits mehrfach war Al-Baghdadi für tot erklärt worden. Mit dem von den USA ausgesetzten Kopfgeld von 25 Millionen Dollar (rund 22 Millionen Euro) ist er einer der meistgesuchten Terroristen der Welt.