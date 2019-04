Terror am Ostersonntag Der Tatort ist Sri Lanka, das Ziel ist der Westen

Mehr als 48 Stunden hat es gedauert, bis die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) die Anschläge auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag in Sri Lanka für sich reklamiert hat. Wie viel diese Behauptung wert ist, ob die Terroristen tatsächlich mit Wissen und im Auftrag der IS-Führung handelten, ist unklar. Das Bekennerschreiben zeigt zumindest, dass die Täter im Sinne des IS handelten.

Die Regierung in Colombo macht die militanten Islamistengruppen National Thowheed Jamaath (NTJ) und Jammiyathul Millathu Ibrahim (JMI) für die Attentate mit mehr als 300 Toten verantwortlich. Möglicherweise hätten die Truppen mit "internationaler Hilfe" gehandelt. Ruwan Wijewardene, Staatsminister für Verteidigung und Massenmedien, sagte am Dienstag im Parlament, nach ersten Ermittlungsergebnissen seien die Anschläge eine Vergeltungsaktion für die Attentate auf zwei Moscheen am 15. März in Christchurch.

Die Terrorserie musste aufwendig vorbereitet werden

Insgesamt ereigneten sich in Sri Lanka acht Explosionen in drei Städten. Nach Angaben von Ermittlern wurden sie alle von Selbstmordattentätern herbeigeführt. Zunächst hatten sich demnach sechs Personen zwischen 8 Uhr und 8.45 Uhr morgens in drei Luxushotels und drei Kirchen in die Luft gesprengt. Am Nachmittag zündete dann ein Attentäter einen Sprengsatz in der Nähe des Zoos von Colombo, kurz darauf sprengte sich ein Mann in die Luft, als Polizisten seine Wohnung in einem Vorort der Hauptstadt stürmten. Zudem fanden Ermittler mehrere unexplodierte Sprengsätze und Zünder, unter anderem in der Nähe des Flughafens von Colombo und in einem Auto nahe einer der angegriffenen Kirchen.

Video aus Überwachungskamera zeigt mutmaßlichen Attentäter

Video Reuters/SPIEGEL ONLINE

Vorbereitung, Koordination und Durchführung dieser Terrorserie müssen aufwendig gewesen sein. Die Tat musste finanziert, Sprengsätze hergestellt, die Anschlagsziele ausgespäht werden. Das braucht Zeit - und spricht gegen die Behauptung der Regierung, die Attentate seien eine Reaktion auf den Anschlag in Christchurch gewesen, der erst fünf Wochen zurückliegt.

Der logistische Aufwand, den die Terroristen betrieben, und die rücksichtslose Gewalt, die sie einsetzten, passt auch nicht so recht zu den beiden Gruppen, die der stellvertretende Verteidigungsminister als Schuldige ausgemacht hat. Die JMI ist bislang noch gar nicht in Erscheinung getreten, die NTJ ist erst im Dezember vergangenen Jahres ins Visier der Behörden in Sri Lanka geraten. Bislang machten sie jedoch vor allem mit Vandalismus gegen buddhistische Statuen auf sich aufmerksam. Die Anschläge am Ostersonntag sind in jeglicher Hinsicht von einer ganz anderen Qualität und nicht vergleichbar mit bisherigen Taten, die der NTJ zugeschrieben werden.

Salafisten hetzen gegen Buddhisten

Zahran Hashim, einer der Köpfe der NTJ, hat in den sozialen Netzwerken seit Jahren immer wieder gegen Andersgläubige gehetzt. Aber auch seine Drohungen richteten sich in erster Linie gegen Buddhisten. Unter anderem hatte er ihnen mit "Tausenden Selbstmordattentätern" gedroht. Unbestätigten Angaben zufolge soll Hashim zu den Attentätern von Ostersonntag gehören und sich im Shangri-La-Hotel in die Luft gesprengt haben. In jedem Fall hat er sich seit den Anschlägen noch nicht geäußert.

Ideologisch gehören beide Gruppen - NTJ wie JMI - zum salafistisch-dschihadistischen Spektrum, das lässt sich schon an den Namen ablesen. Thowheed, arabisch "Tauhid", ist die Lehre von der absoluten Einheit und Einzigartigkeit Gottes, nach der allein Gott die absolute Herrschaft und gesetzgebende Gewalt zukommt. Alle von Menschen gemachten Gesetze sind demnach unislamisch - das ist das zentrale Konzept im Salafismus.

"Millathu Ibrahim" bedeutet Gemeinde Abrahams. Abraham gilt Salafisten als Begründer des Monotheismus und damit als Urvater des Tauhid. Deshalb nehmen Salafisten immer wieder Bezug auf ihn. Auch die einst prominenteste Salafistengruppe in Deutschland, der unter anderem die späteren IS-Terroristen Mohamed Mahmoud und Denis Cuspert angehörten, nannte sich "Millathu Ibrahim".

Die salafistische Ideologie hat sich seit den Neunzigerjahren in Teilen der islamischen Gemeinde Sri Lanka ausgebreitet. Sie wurde maßgeblich von einheimischen Muslimen ins Land gebracht, die als Gastarbeiter in Saudi-Arabien und anderen arabischen Golfstaaten tätig waren. Nach Angaben des Justizministers hatten sich zudem zwischen 2014 und 2016 32 Muslime aus Sri Lanka dem IS angeschlossen. Gemessen daran, dass rund zwei Millionen Muslime auf der Insel leben, ist das ein vergleichsweise niedriger Wert.

Das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen war weitgehend spannungsfrei

Die Attentatsziele wurden so ausgewählt, dass sie größtmögliche Aufmerksamkeit im Westen erregen. So lässt sich erklären, dass die Angreifer drei bei ausländischen Touristen beliebte Hotels attackierten. Und, dass sie drei Gotteshäuser der christlichen Minderheit angriffen. Die Terroristen konnten damit rechnen, dass ein Anschlag auf Christen an einem der höchsten Feiertage in Europa und den USA mehr Empörung auslösen würde, als ein Attentat auf einen Tempel der buddhistischen Mehrheit in Sri Lanka. Der IS selbst erwähnt in seiner knappen Erklärung zuerst, dass sich der Anschlag gegen Bürger der (Anti-IS-)Koalition gerichtet habe. Erst an zweiter Stelle nennt die Terrormiliz die Christen in Sri Lanka als Anschlagsziel.

Das ist zumindest ein Indiz dafür, dass der IS tatsächlich an den Anschlagsplanungen beteiligt war: mit dem Ziel, durch die Attentate vor allem im Ausland Schrecken zu erzeugen und weniger in Sri Lanka selbst.

Wenn es den Terroristen darum gegangen wäre, Sri Lanka selbst zehn Jahre nach Ende des Bürgerkriegs erneut zu destabilisieren und Spannungen zwischen den Religionsgemeinschaften oder zwischen Singhalesen und Tamilen zu schüren, wäre es aus ihrer Sicht naheliegender gewesen, buddhistische Tempel anzugreifen. Spannungen zwischen Buddhisten und Muslimen in Sri Lanka gibt es schon lange, das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen, die beide jeweils weniger als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung stellen, war weitgehend problemlos.

Bis zum Ostersonntag.