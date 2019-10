US-Militäreinsatz Terrormiliz "Islamischer Staat" bestätigt Tod von Baghdadi und ernennt Nachfolger

Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Baghdadi bestätigt. Zum neuen Anführer sei Abi Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi ernannt worden, teilte die IS-Miliz am Donnerstag mit. Der IS bestätigte in der Audionachricht auch den Tod des weiteren ranghohen Mitglieds, Abu al-Hassan al-Muhadschir.

US-Präsident Donald Trump hatte die Tötung Baghdadis bei einem US-Einsatz in Nordsyrien am Sonntag verkündet; auch der damals vorgesehene Nachfolger al-Baghdadi war nach seinen Angaben getötet worden.

Baghdadi war bereits fünf Mal für tot erklärt worden

Baghdadi war seit 2015 mindestens fünf Mal tot gemeldet worden, bevor er tatsächlich starb. Spezialkräfte des US-Militärs hatten ihn vergangenes Wochenende in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt. Er war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump vor den Soldaten in einen Tunnel geflüchtet und zündete dort eine Sprengstoffweste.

Nach Angaben von General Kenneth McKenzie hatte sich Baghdadi mit zwei kleinen Kindern in dem Tunnel verschanzt, bevor er sich in die Luft gesprengt hat. Es sei ein "schwieriger, komplexer und präziser" Angriff gewesen, sagte McKenzie. Aus der Luft überwachten demnach Drohnen und Kampfflugzeuge den Einsatz. Baghdadis Hof wurde zum Abschluss bombardiert, um keine Pilgerstätte zu schaffen, wie der General sagte. Das Gelände gleiche nun einem "Parkplatz mit großen Schlaglöchern".

Die Soldaten stellten in dem Haus eine "bedeutende" Menge Dokumente und elektronische Geräte sicher, die nun ausgewertet würden, sagte McKenzie. Die Spezialkräfte flogen in den acht Hubschraubern wieder quer über Syrien zurück zu ihrem US-Stützpunkt. Wie viele Soldaten an dem Einsatz beteiligt waren, hält das Militär geheim.

Ein Militärhund wurde beim Einsatz verletzt

Ein Militärhund, der Baghdadi in den Tunnel gefolgt war, wurde verletzt. Bislang wurde einzig ein Foto des Tieres veröffentlicht. Trump postete auf Twitter eine Fotomontage, auf der er dem Hund eine Medaille umlegt. Er sei ein "amerikanischer Held". Nebenbei enthüllte er auch den Namen des Hundes, der bislang geheim gehalten wurde: Conan. Dessen "live Version" werde "irgendwann" in der kommenden Woche ins Weiße Haus kommen, kündigte Trump an.

Neben dem Anführer wurden nach Angaben der USA fünf weitere IS-Kämpfer getötet und zwei Personen in Gewahrsam genommen worden. Muhadschir wurde nach Angaben Trumps bei einem weiteren Einsatz getötet.

Im Video: Der Angriff des US-Militärs auf Abu Bakr al-Baghdadi