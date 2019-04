Nach der Parlamentswahl in Israel Netanyahu hat gesiegt - und muss trotzdem bangen

Schlacht gewonnen, Krieg verloren: Ex-Generalstabschef Benny Gantz hat bei der israelischen Knessetwahl Premier Benjamin Netanyahu nicht eindeutig schlagen können. Der Politik-Neuling kommt zwar nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen auf 35 Sitze im Parlament und damit auf genauso viele wie der erfahrene Amtsinhaber.

Aber: Netanyahus Likud-Partei hat mehr potenzielle Koalitionspartner als das Zentrumsbündnis "Blau Weiß" von Gantz. Das Mitte-Links-Lager kommt demnach auf etwa 55 Mandate, das rechte kann indes mit mindestens 65 Sitzen in der Knesset rechnen - mindestens 61 Stimmen braucht ein Premier, um regieren zu können.

Präsident Reuven Rivlin dürfte vor diesem Hintergrund Netanyahu beauftragen, eine Regierung zu bilden. Ein großer Erfolg für den 69-Jährigen, der seit Monaten wegen Korruptionsvorwürfen extrem unter Druck steht, die Justiz ermittelt. Das Ganze könnte ihn so sehr gefährden, dass seine nun mögliche fünfte Amtszeit verkürzt werden könnte, weil er womöglich ins Gefängnis muss.

Die Wähler haben das gewusst. Und trotzdem hat Netanyahu es geschafft, sogar in den Orten zu punkten, in denen die Generäle um Gantz hätten siegen müssen, um den Machtwechsel möglich zu machen. Etwa in Sderot, unweit des Gazastreifens.

Netanyahu deklassiert Gantz und die Generäle in der Peripherie

Die Kleinstadt in der Negevwüste wird seit Jahren von der Hamas mit Raketen beschossen. Noch wenige Tage vor der Wahl mussten die Bewohner von Sderot Schutz in ihren Bunkern suchen, als die radikalislamische Gruppe Dutzende Geschosse auf den Ort abfeuerte.

Eigentlich hätte Gantz dort gewinnen müssen, der hochdekorierte General. Im Wahlkampf warb er noch gemeinsam mit Mosche Ya'alon und Gabi Aschkenazi, den beiden anderen ehemaligen Generalstabschefs in seinem Team, mit dem Slogan: "117 Jahre Militärerfahrung." Ein Verweis auf die jahrzehntelange Dienstzeit der drei Top-Militärs und deren vierten Mitstreiter, Ex-TV-Moderator Yair Lapid.

REUTERS Mosche Ya'alon, Benny Gantz, Yair Lapid and Gaby Ashckenazi - die Anführer von "Blau-Weiß"

Stattdessen machte aber Netanyahu, der selbsternannte "Mr. Security", das Rennen. Gut 43 Prozent der Wähler votierten für seine konservative Partei - und nur neun Prozent für "Blau-Weiß".

Das Zentrumsbündnis konnte zwar in den Großstädten Tel Aviv und Haifa die meisten Wähler für sich begeistern, aber auch in Jerusalem unterlag Gantz klar: Seine Wahlliste erhielt etwa zwölf Prozent, der Likud mit rund 24 Prozent doppelt so viele Stimmen.

Lieberman unterstützt Netanyahu

"Es sieht düster aus", hat Gantz nach Angaben der Tageszeitung "Haaretz" seinen Parteimitgliedern am Mittwochmorgen geschrieben, "aber die Wahlergebnisse sind noch nicht endgültig."

Das stimmt zwar. Es scheint aber mehr als unwahrscheinlich zu sein, dass Netanyahus rechts-religiöser Block noch eingeholt werden kann. Am Mittwoch werden nur noch die etwa 200.000 Stimmen von Soldaten, Diplomaten und Häftlingen ausgezählt. Vor allem die Männer und Frauen in Uniform dürften das rechte Lager weiter stärken.

Zudem gab Avigdor Lieberman am Mittwochmorgen bekannt, dass er Netanyahu unterstützen wolle. Der Hardliner und Ex-Verteidigungsminister hat mit seiner Partei "Israel Beitenu" rund fünf Prozent der Wählerstimmen gewinnen können - genau solche Splitterparteien sind es, die Netanyahu nun braucht.

Netanyahu droht Anklage - im Amt

Er steht damit so gut wie sicher vor seiner fünften Amtszeit. Offen ist allerdings, wie lange er in der Jerusalemer Balfour-Straße, im Wohnsitz des Premiers, bleiben wird. Denn: Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit will ihn anklagen. In drei Fällen. Die Vorwürfe lauten Betrug, Bestechlichkeit und Untreue.

Er soll über Jahre hinweg teure Geschenke von reichen Gönnern aus dem Ausland angenommen haben, darunter Champagner, Schmuck und kubanische Zigarren. Dinge also, die der vermögende Premier eigentlich auch aus seinem Privatvermögen hätte kaufen können.

Zudem soll er versucht haben, auf die Berichterstattung verschiedener Medien Einfluss zu nehmen. Unter anderem soll er dem Verleger der auflagenstarken Tageszeitung "Yedioth Ahronoth" einen Deal vorgeschlagen haben: Die Redakteure dieses Blatts sollten weniger regierungskritisch berichten. Im Gegenzug soll Netanyahu zugesichert haben, dafür zu sorgen, dass der Einfluss des Konkurrenzblatts "Israel Hayom" geringer werde.

Außerdem soll er einer deutschen U-Boot-Lieferung an Ägypten zugestimmt haben, ohne das Verteidigungsministerium zu informieren; Israels Premier wurde aus Sicherheitsgründen vorab über die Lieferung an das arabische Nachbarland informiert.

Netanyahu selbst streitet alle Vorwürfe ab. Ob er wirklich vor Gericht muss, entscheidet sich in den kommenden Wochen und Monaten, denn vor einer offiziellen Anklageerhebung, muss er zu einer Anhörung erscheinen.

In der israelischen Geschichte wurde bislang zwei hochrangige Politiker zu Haftstrafen verurteilt: Ex-Premier Ehud Olmert wegen Korruption, Ex-Präsident Mosche Katzav wegen Vergewaltigung - aber beide erst nach ihren Amtszeit. Netanyahu könnte somit als erster Spitzenpolitiker im Amt angeklagt und verurteilt werden. Und dann gebe es Neuwahlen. Und eine neue Chance für Benny Gantz.