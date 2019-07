Israel reißt Gebäude ab Deutschland kritisiert Zerstörung palästinensischer Häuser

Deutschland und weitere EU-Länder haben die Zerstörung palästinensischer Häuser in Ostjerusalem durch die israelische Armee verurteilt. "Wir sind nach wie vor tief besorgt über die fortdauernden Abrisse palästinensischer Gebäude durch israelische Behörden", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreich, Spanien und Großbritannien.

Die israelische Armee hatte am Montag mehrere Häuser in Ostjerusalem zerstört, die neben einer von Israel gebauten Sperranlage standen. Nach früheren Angaben des Uno-Nothilfebüros Ocha handelte es sich vor allem um rund 70 Wohnungen, die sich noch im Bau befanden. Es seien aber auch drei Haushalte mit insgesamt 17 Bewohnern betroffen.

Israels Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, betonte, die Zerstörung der Häuser basiere auf einer Entscheidung des Höchsten Gerichts in Israel. Die Gebäude seien illegal gebaut worden und stellten ein Sicherheitsrisiko dar.

Abriss gefährdet Zweistaatenlösung

In der gemeinsamen Erklärung der vier europäischen Staaten hieß es: "Der Abriss von Gebäuden in besetzten Gebieten verstößt - außer in seltensten Ausnahmefällen - gegen das humanitäre Völkerrecht" - sowie Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.

Die vier Staaten betonten, dass einige Gebäude auf Gebieten gestanden hätten, die nach den Friedensverträgen von Oslo unter palästinensischer Kontrolle stünden. "Die Abrisse stellen einen gefährlichen Präzedenzfall dar, der die Zweistaatenlösung unmittelbar gefährdet."

Israel hatte 2002 nach palästinensischen Anschlägen mit dem Bau der Sperranlage begonnen. Seitdem ist die Zahl der Anschläge deutlich zurückgegangen. Kritik gab es, weil die Anlage an vielen Stellen weit in das von Israel besetzte Westjordanland hereinreicht und damit Norden und Süden des Palästinensergebietes voneinander trennt. Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ostjerusalem erobert und dieses Gebiet besetzt.