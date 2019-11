Korruptionsvorwürfe Israels Generalstaatsanwalt erhebt Anklage gegen Benjamin Netanyahu

Israels Generalstaatsanwalt hat Benjamin Netanyahu wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Er ist damit der erste Ministerpräsident, der sich während seiner Amtszeit vor Gericht verantworten muss.

Netanyahu wies in der Vergangenheit stets alle Vorwürfe zurück. Er sprach von einer "Hexenjagd" gegen sich und seine Familie und kündigte an, er werde alle Anklagepunkte widerlegen. Einen Rücktritt im Fall einer Anklage hat er bereits ausgeschlossen.

Anklage fällt in eine Zeit der politischen Krise in Israel

Rechtlich gesehen müsste Netanyahu nach Angaben des Israelischen Demokratie-Institutes in diesem Fall auch nicht als Regierungschef zurücktreten. Sollte er wegen Bestechlichkeit verurteilt werden, drohen ihm nach Angaben des Rechtsprofessors Gad Barzilai von der Universität Haifa bis zu zehn Jahre Haft. Im Falle einer Verurteilung wegen Untreue wäre die Höchststrafe drei Jahre Gefängnis.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Vorwürfen gegen Netanyahu um den Verdacht der Beeinflussung von Medien und teure Geschenke befreundeter Milliardäre. Im heikelsten der drei Fälle soll Netanjahu nach Ansicht des Generalstaatsanwaltes als Kommunikationsminister dem Unternehmen Bezeq rechtliche Begünstigungen gewährt haben. Im Gegenzug soll ein zum Konzern gehörendes Medium positiv über ihn berichtet haben. Netanjahu gab das Ministeramt 2017 ab.

Die möglichen Anklagen fallen in eine Zeit der politische Krise in Israel. Am Donnerstag begann eine letzte Frist, um zu verhindern, dass in Israel zum dritten Mal innerhalb eines Jahres gewählt werden muss. Nach der Wahl im September waren sowohl Netanyahu als auch sein Herausforderer Benny Gantz vom oppositionellen Mitte-Bündnis Blau-Weiß bei der Regierungsbildung gescheitert.