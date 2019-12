Netanyahu bleibt Likud-Chef Die Ein-Mann-Partei

In der Erinnerung scheint das Jahr 2005 Lichtjahre entfernt: Joseph Ratzinger wird Papst Benedikt XVI., Erwin Teufel tritt als CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurück, der Münchner Modemacher Rudolph Moshammer wird ermordet.

2005 war aber auch das Jahr, in dem Benjamin Netanyahu den Vorsitz des Likud übernahm, nachdem er diesen in den Neunzigerjahren bereits kurzzeitig geführt hatte. Seither steht er ununterbrochen an der Spitze der rechtskonservativen Partei.

Der jung verstorbene Philipp Mißfelder hat vor einigen Jahren in einer Phoenix-TV-Runde gesagt, seine CDU sei eine Art Schwesterpartei des Likud. Ein Vergleich, der in vielerlei Hinsicht hinkte. Mit Blick auf das Wahlverhalten der Basis aber, hatte Mißfelder nicht ganz unrecht.

72,5 Prozent der Likud-Mitglieder halten eisern zu Netanyahu

Außer Netanyahu gab es bisher nur vier Männer, die dem 1977 gegründeten Likud als Parteichef vorstanden. Die rund 115.000 Parteimitglieder sind extrem loyal. Am Donnerstag hat sich das erneut gezeigt.

Obwohl Netanyahu zwei Neuwahlen binnen eines Jahres nicht klar für sich und seine Partei entscheiden konnte und obwohl die israelische Justiz ihn wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue anklagt, hat der 70-Jährige die Wahl zum Parteivorsitz gegen seinen Herausforderer Gideon Saar klar gewonnen.

72,5 Prozent der Wahlberechtigten votierten für Netanyahu, der ehemalige Innen- und Erziehungsminister Saar erhielt 27,5 Prozent der Stimmen. Mit diesem starken Ergebnis geht Netanyahu nun als Spitzenkandidat seines Likud in den Wahlkampf - es ist der dritte binnen zwölf Monaten.

"Diese Wahlen werden ein Festspiel aus Hass, Gewalt und Ekel"

Wenn in den vergangenen Jahren die Regierungen - und damit auch die Parlamentsmehrheiten der 20., der 21. und der 22. Knesset - gehalten hätten, wären die israelischen Wähler erst im Jahr 2027 dazu aufgerufen worden, ihre 120 Volksvertreter für die 23. Knesset zu bestimmen. Nun müssen sie schon am 2. März 2020 ihr Votum abgeben.

Umfragen zufolge sieht es bislang wieder nach einer Pattsituation aus: Weder das rechts-religiöse Lager um Netanyahu, noch die linken Oppositionsparteien und das Zentrumsbündnis Blau-Weiß von Ex-Generalstabschef Benny Gantz und Jair Lapid kommen auf eine regierungsfähige Mehrheit von 61 Sitzen.

Corinna Kern/ REUTERS Benny Gantz and Jair Lapid haben bislang keine Mehrheit

Lapid hat bereits vor der Likud-Wahl vor dem schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten gewarnt. "Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder in den nächsten drei Monaten nicht in der Nähe des Fernsehers sein werden", sagte er unlängst öffentlich. "Diese Wahlen werden ein Festspiel aus Hass, Gewalt und Ekel."

Netanyahu tritt bis Silvester von vier Ministerposten zurück

Netanyahu dürfte sich aber erst Mitte Januar ganz auf den Wahlkampf fokussieren. Der unter Anklage stehende geschäftsführende Ministerpräsident muss zuvor turbulente Tage überstehen und strategische Entscheidungen fällen:

Bis Silvester wird er von den vier Ministerposten zurücktreten, die er momentan noch neben seinem Premierministeramt innehat und Nachfolger für das Gesundheits-, das Landwirtschafts-, das Diaspora- und das Wohlfahrtsressort benennen. Offiziell reagiert Netanyahu damit auf den Druck in der Korruptionsaffäre. Doch der erfahrene Taktiker dürfte sich mit der Beförderung von gleich vier Politikern auch Loyalität sichern wollen.

Die wird er bald darauf brauchen. Bis zum 1. Januar muss sich Netanyahu nämlich entscheiden, ob er das Parlament um Immunität vor Strafverfolgung bitten will. Sollten er dieses Ersuchen einreichen und die Abgeordneten darüber abstimmen, wären vorherige Beförderungen in Ministerämter sicher kein Schaden.

Netanyahu muss nun, da er den Likud endgültig in eine Ein-Mann-Partei verwandelt hat und sein Herausforderer ihm unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Treue - für den Moment - geschworen hat, politisch kaum jemanden mehr fürchten.

Vor allem nicht aus dem linken Lager. Das ist damit beschäftigt, sich selbst zu zerstören und in Splittertruppen zu zerfallen. Selbst die altehrwürdige, einstmals hegemoniale Arbeiterpartei schafft es den jüngsten Umfragen zufolge im März nicht einmal in die Knesset.

Es ist vielmehr ein Showdown zwischen dem Rechtsstaat Israel und Premierminister Netanyahu zu erwarten. Das Ergebnis wird die Zukunft Israels für viele Jahre bestimmen.