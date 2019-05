Gazastreifen Israel öffnet Grenzübergänge wieder

Eine Woche nach der heftigsten Eskalation der Gewalt seit fünf Jahren hatIsrael die Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Der Grenzübergang Erez und der Warenübergang Kerem Schalom seien wieder offen, berichtete das israelische Fernsehen am Sonntag. Die zuständige Cogat-Behörde hatte den Schritt am Samstagabend angekündigt.

Den Erez-Übergang können Ausländer und Palästinenser mit Sondergenehmigungen passieren, etwa Patienten, die medizinische Behandlung brauchen. Der Übergang Kerem Schalom ist dem Warenverkehr vorbehalten. Israel hatte die Übergänge vor gut einer Woche als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen geschlossen.

Militante Palästinenser hatten rund 700 Raketen auf Israel abgefeuert, Israels Armee griff daraufhin Ziele im Gazastreifen an. Vier Menschen in Israel und 25 Palästinenser, darunter mindestens neun Mitglieder der radikalislamischen Hamas oder der mit ihr verbündeten Gruppe Islamischer Dschihad, wurden getötet. Es waren die schwersten Zusammenstöße seit dem Gazakrieg im Jahr 2014.

Am Montag verkündeten die Palästinenser eine Waffenruhe mit Israel, an die sich beide Seiten weitgehend hielten. Bei neuen Protesten gegen die seit mehr als einem Jahrzehnt herrschende Blockade des Gazastreifens war am Freitag allerdings wieder ein Palästinenser getötet worden.

Jetzt scheint beiden Seiten daran gelegen, die Lage zu beruhigen: Ein Vertreter des Islamischen Dschihad sagte, die nun ausgehandelte Waffenruhe sehe eine Lockerung der Blockade des Gazastreifens vor, deren Aufhebung die Palästinenser seit Jahren fordern. Israel bestätigte die Abmachung nicht offiziell, weitete jedoch am Freitag die Fischereizone vor der Küste von Gaza auf bis zu 22 Kilometer aus.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas fordert eine völlige Aufhebung der Blockade, die Israel und Ägypten mit Sicherheitserwägungen rechtfertigen. Die Hamas wird von den USA, Israel und EU als Terrororganisation eingestuft und spricht Israel das Existenzrecht ab.