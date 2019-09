Israel Polizisten erschießen Palästinenserin an Grenzübergang

Die Frau nähert sich langsam, ein Polizist schreit sie an, dann wird geschossen: Ein Video im Internet zeigt mutmaßlich, wie eine palästinensische Frau am Kalandia-Grenzübergang von israelischen Sicherheitskräften erschossen wird. Sie habe versucht, die Sicherheitskräfte mit einem Messer zu attackieren, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Daraufhin hätten die Polizisten auf sie geschossen. Die Frau verstarb anschließend im Krankenhaus.

Die palästinensische Autonomiebehörde bestätigte ihren Tod. Der Grenzübergang führt vom besetzen Westjordanlandnach Israel.

Ein Sprecher der israelischen Polizei twitterte, dass eine Terroristin versucht hätte, eine Messerattacke auszuführen. Dazu postete er das Bild eines Messers auf Asphalt. Weder die Authentizität des Fotos noch des Videos ist bestätigt.

In Israel fanden am Dienstag Parlamentswahlen statt. Ob Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sein Amt verteidigen kann, ist unklar, die Stimmen werden noch ausgezählt. Der seit zehn Jahren amtierende Ministerpräsident hatte im Wahlkampf mit der Bemerkung für Aufregung gesorgt, dass ein neuer Gaza-Krieg unvermeidlich sei. Für den Fall seiner Wiederwahl kündigte Netanyahu die Annexion weiter Teile des besetzten palästinensischen Westjordanlandes an.