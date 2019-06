Vor Wiederholung der Istanbul-Wahl Imamoglu vs. Yildirim - die Bürgermeister-Kandidaten liefern sich TV-Duell

Eine Woche vor der Wahlwiederholung für das Istanbuler Bürgermeisteramt haben sich die Spitzenkandidaten von linksnationalistischer CHP und der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu einem TV-Duell getroffen. Dabei lieferten sich CHP-Kandidat Ekrem Imamoglu und Binali Yildirim (AKP) eine dreistündige, teils kontroverse Debatte.

Der frühere Premier Yildirim bezichtigte seinen Gegner Imamoglu wiederholt der Lüge. Imamoglu warf Yildirim vor, "kein Recht zu haben", Versprechen zu machen, da seine Partei die Stadt schon seit Jahrzehnten regiere.

Imamoglu kritisierte insbesondere die Verschwendung von Steuergeldern und die Förderung religiöser Stiftungen durch die AKP. Angesichts des aufgeheizten, polarisierten Klimas in der Türkei verlief die Debatte aber überraschend sachlich und höflich.

Imamoglu war eigentlich schon Bürgermeister der größten Stadt in der Türkei, aber nur für wenige Tage: Er hatte die Wahl vom 31. März nach 25 Jahren AKP-Herrschaft knapp gewonnen, die unterlegene AKP machte jedoch Unregelmäßigkeiten geltend. Unter dem Druck der Regierungspartei ordnete die Wahlkommission Anfang Mai die Annullierung und Wiederholung der Wahl an. Der Schritt hatte in der Türkei und international für Empörung gesorgt. Am Sonntag, 23. Juni, wird daher erneut gewählt.

Die Live-Debatte im Fernsehen war die erste seit dem Amtsantritt der AKP im Jahr 2002, zu der sich die islamisch-konservative Partei Erdogans bereit erklärt hatte. Bis in die Neunzigerjahre waren TV-Debatten zwischen Kandidaten üblich in der Türkei. In den vergangenen Jahren zogen es die AKP-Politiker aber vor, sich den Wählern in TV-Interviews zu präsentieren. In der Türkei wurde die Debatte daher mit Spannung erwartet.

In zahlreichen Cafés in Istanbul fanden sich die Leute vor dem Fernseher zusammen. Das Duell unter der Moderation des Fox-Journalisten Ismail Kücükkaya wurde von allen großen Sendern live übertragen.