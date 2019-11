In Istanbul protestierten zahlreiche Menschen gegen Gewalt an Frauen. Gegen die überwiegend von weiblichen Teilnehmern besuchte Kundgebung ist die Polizei am Montagabend mit Tränengas vorgegangen und beendete den Protest auf der zentralen Einkaufstraße Istiklal, wie Videobildern zeigen und Augenzeugen berichteten.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf einen Fotografen auch von Plastikgeschossenen, die abgefeuert worden seien. Eine Bestätigung hierfür gibt es bislang nicht. Über die Zahl der Teilnehmerinnen gibt es unterschiedliche Angaben, sie schwanken zwischen mehreren hundert und 2000.

Burak Kara/Getty Images Demonstrantinnen und Sicherheitskräfte treffen aufeinander

Die Demonstrantinnen hatten sich zuvor friedlich zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen versammelt. Die Teilnehmerinnen hielten unter anderem Schilder mit der Aufschrift von in der Türkei getöteten Frauen. Auf dem Plakat am vorderen Ende des Demonstrationszugs war zu lesen: "Wir können den Verlust auch nur einer einzigen weiteren Frau nicht tolerieren".

NGO: Mordrate an Frauen in der Türkei gestiegen

Sie gehe gegen "die Feinde der Frauen" und für ein "Ende des Mordes an Frauen" auf die Straße, sagte eine Teilnehmerin. Eine andere beklagte, die Mordrate an Frauen in der Türkei sei "drastisch gestiegen". Über das Thema werde jedoch in der Öffentlichkeit geschwiegen.

Auf der berühmtesten Shopping-Meile Istanbuls, der Istiklal-Straße, stellte sich den Demonstranten ein Trupp Sicherheitskräfte entgegen, der die Demonstrantinnen auseinandertrieb. Warum die Sicherheitskräfte gegen die Frauen vorgingen, ist offen.

Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei ein verbreitetes Problem. Nach Angaben der Plattform "Wir werden Frauenmorde stoppen" wurden im vergangenen Jahr 440 Frauen von Männern getötet - in mehr als einem Viertel der Fälle waren die Ehepartner die Täter. Zum Vergleich: 2011 wurden demnach 121 Fälle bekannt. Frauenrechtsgruppen werfen der türkischen Justiz regelmäßig vor, Täter, die der Gewalt an Frauen überführt werden, zu milde zu bestrafen.

Burak Kara/Getty Images Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei ein verbreitetes Problem

Im August hatte der Mord an Emine B. für großes Aufsehen gesorgt. Ihr Ex-Mann hatte die Frau vor den Augen ihrer zehnjährigen Tochter in einem Restaurant im zentralanatolischen Kirikkale erstochen. Der Täter wurde inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilt.