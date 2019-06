Reaktionen zur Bürgermeisterwahl in Istanbul "It's over, Mr President"

Es ist eine herbe Niederlage für Recep Tayyip Erdogan und seine Regierungspartei AKP: Bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat klar der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, gewonnen.

Das offizielle Wahlergebnis soll erst am Montag verkündet werden. Doch schon am Sonntagabend erklärte Recep Tayyip Erdogan: "Der nationale Wille hat sich heute einmal mehr gezeigt. Ich gratuliere Ekrem Imamoglu, der inoffiziellen Ergebnissen zufolge die Wahl gewonnen hat." Der unterlegene AKP-Kandidat Binali Yildirim wünschte seinem Kontrahenten viel Erfolg.

Ekrem Imamoglu selbst sagte vor Journalisten und Anhängern: "Das ist kein Sieg, sondern ein Neuanfang." Die Istanbuler hätten den "Ruf der Demokratie verteidigt". Er wolle Erdogan bald besuchen, sagte Imamoglu. "Ich bin bereit, in Harmonie mit ihnen zusammenzuarbeiten und verlange danach. Das verkünde ich vor allen Istanbulern." In der Stadt werde es nun "Gerechtigkeit, Gleichheit, Liebe und Toleranz geben", sagte er. "Verschwendung, Luxus, Arroganz und Diskriminierung werden ein Ende haben."

Ne mutlu bana ki sevgi kazandı.

Biz bu şehrin o güzel çocukları, bu şehrin vicdanı olan kadınları, bu şehrin enerjisi olan gençleri ve bu şehirde yaşayan herkes için çok çalışacağız. #YeniBirBaşlangıç #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/n6ixSFmV72 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 23. Juni 2019

"Istanbul beweist eindrücklich, dass sich Mehrheiten gegen Polarisierung und Ausgrenzung organisieren lassen", sagte die Grünen-Politikerin Claudia Roth. Imamoglus Wahlsieg sei "ein Signal von Demokratie und Rechtsstaat, von Pluralität und Vielfalt", erklärte die Vizepräsidentin des Bundestags während eines Besuchs in Istanbul.

Ihr Parteikollege Cem Özdemir schrieb bei Twitter, dass "Neuauszählung, Wiederholung, Gleichschaltung der Presse, Verhaftungen, Einschüchterungen" nicht geholfen habe: "Die AKP muss ihre Niederlage einräumen. Istanbul gehört der Opposition & Ekrem Imamoglu."

Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel gratulierte Imamoglu bei Twitter auf Deutsch und auf Türkisch zum Wahlsieg. "Das Ergebnis möge der ganzen Türkei Segen bringen." Auch der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD) beglückwünschte Imamoglu via Twitter und schrieb: "Was für ein Mut machendes Signal für eine demokratisch lebendige Türkei!"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gratulierte via Twitter: "Respekt vor einer starken Zivilgesellschaft und Respekt vor einem Land mit freien Wahlen", schrieb er. Seine Parteikollegin Serap Güler sieht in dem Wahlausgang eigenen Angaben zufolge die "beste Nachricht, die seit Langem aus der Türkei kam".

Linken-Chefin Katja Kipping schrieb bei Twitter von einem "historischen Tag" für die Türkei. "Das ist der Anfang vom Ende der Ära Erdogan und die Rückkehr der Demokratie."

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu saß 2017 fast acht Monate lang in türkischer Untersuchungshaft, im Oktober soll der Prozess gegen sie in der Türkei fortgesetzt werden. Nun schrieb sieh in einem Kommentar bei "T-Online" über das Wahlergebnis, Erdogan verliere mehr als nur Istanbul. "Die AKP hat sich erneut blamiert und kann nach dieser Niederlage nicht mehr umsteuern. Nach und nach wird, wie Imamoglu sagte, die Bevölkerung merken, dass sie sich im ganzen Land eine ähnliche Veränderung wie in Istanbul wünscht."

Der "Welt"-Journalist Deniz Yücel saß ein Jahr lang ohne Anklage in der Türkei in Untersuchungshaft, im Februar 2018 kam er frei, der Prozess gegen ihn dauert ebenfalls an. Auch er kommentierte nun den Ausgang der Wahl in Istanbul: "An diesem Juniabend beginnt das Ende der Ära Erdogan", heißt es da. Via Twitter schrieb Yücel: "It's over, Mr President."