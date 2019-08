Koalitionsverhandlungen in Italien Sie hassen sich, sie brauchen sich

Sozialdemokraten beschimpfen? Für Beppe Grillo gab es lange kein schöneres Vergnügen. Seine Spaß- und Protestbewegung Fünf Sterne hatte er schließlich nicht gegründet, um das politische Establishment zu umschmeicheln. Die Demokratische Partei (PD) sei "ein Behälter voll flüssiger Scheiße" und ein "Liebling der Camorra", lästerte der Komiker. Führende PD-Leute waren für ihn wahlweise "ein Zombie", "ein Hahn, der sich für einen Adler hält" oder "ferngesteuert von den Banken und Merkel".

Auch Luigi Di Maio distanzierte sich von den Sozialdemokraten. Die PD sei "nicht vorzeigbar" und habe "Geld von der Mafia angenommen", sagte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung kurz vor den Wahlen im vergangenen Jahr. "Ich schließe jedwede Zusammenarbeit kategorisch aus."

Es ist ein weiter Weg, um vom blanken Hass zu einer Art Hassliebe zu gelangen - und am Ende womöglich noch eine Vernunftehe zu schließen. Die Fünf Sterne haben dafür nur noch wenige Stunden Zeit. Am Dienstag startete Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast die zweite Runde der Konsultationsgespräche. Zuerst sind die kleineren Parteien dran, am Mittwoch folgen die großen. Als letztes ist für Mittwoch 19 Uhr Luigi Di Maio mit seinem Movimento 5 Stelle (M5S) geladen.

Alessandra Tarantino / AP Fünf-Sterne-Chef Di Maio: Die Zeit wird knapp

Danach soll feststehen, wie es mit Italien weitergeht. Wenn sich M5S und PD vertragen und eine Allianz vereinbaren, wird Mattarella umgehend eine Person mit der Regierungsbildung beauftragen. Schon am Wochenende könnte dann ein neues Kabinett antreten. Wenn die Gespräche platzen, wird der Staatspräsident das Parlament auflösen, eine technische Übergangsregierung bilden und für den Herbst Neuwahlen ansetzen.

Opera buffa in Rom

Entsprechend angespannt laufen zurzeit die Verhandlungen. Die Stimmung in Rom fühlt sich ein bisschen so an wie nach den letzten Bundestagswahlen in Berlin, als Grüne und FDP eine Annäherung versuchten - allerdings nahmen sich damals beide Parteien vier quälend lange Wochen Zeit für ihre Jamaika-Sondierungen mit der Union. In Rom müssen wenige Tage reichen.

Dabei müssen beide Seiten noch so viele Verletzungen aufarbeiten. Und Themen verhandeln, die in Italien eigentlich jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit waren. "Loyale Mitgliedschaft in der Europäischen Union", schrieben die Unterhändler der Demokratischen Partei auf Platz eins einer Liste, mit der sie die Populisten vom M5S zu belehren versuchen. Auf Platz zwei folgte die "vollständige Anerkennung der repräsentativen Demokratie". Wie daraus bis Mittwochabend ein Regierungsprogramm werden soll, verstehen wohl nicht einmal die beteiligten Politiker.

Wie in einer Opera buffa verdichten sich gerade die Ereignisse. Kleinste Bewegungen sorgen für Geraune im Publikum, verwundert bis belustigt verfolgen die Zuschauer, was die Hauptfiguren gerade treiben. Wieso zum Beispiel verbrachte Sterne-Chef Di Maio das Wochenende am Strand, während sich PD-Politiker in Rom den Kopf über Italiens Zukunft zerbrachen und vielleicht ganz gern mit ihm darüber geredet hätten? Und was ist von den Ultimaten, Liebeserklärungen und neuen Drohungen zu halten, die im schnellen Wechsel erklingen? Alles nur Show vor dem großen Finale?

Was wird aus Conte?

Man müsse sich nur gegenseitig zuhören, die Phase der Auseinandersetzungen sei jetzt vorüber, sagte PD-Chef Nicola Zingaretti am Montag, das sei "eine positive Tatsache". Aber nachdem beide Parteien bis nachts um eins ergebnislos verhandelt hatten, sah die Welt am Dienstagmorgen schon wieder anders aus. Die Fünf Sterne sagten ein für 11 Uhr geplantes weiteres Treffen kurzfristig ab.

Remo Casilli / REUTERS PD-Chef Zingaretti: Alles nur Show vor dem großen Finale?

Der wichtigste Streitpunkt ist die Zukunft von Noch-Ministerpräsident Giuseppe Conte, den Zingaretti bislang verhindern wollte. Di Maio hingegen möchte den parteilosen Jura-Professor unbedingt als Regierungschef behalten und so von seiner großen Popularität profitieren. Solange die Demokratische Partei Conte nicht akzeptiere, gebe es keine weiteren Verhandlungen, lautet das jüngste Ultimatum der Fünf Sterne. Die Sozialdemokraten konterten mit dem Vorwurf, Di Maio denke nur an seine eigene Karriere und wolle im neuen Kabinett unbedingt Vizepremier und Innenminister werden.

Salvini gibt sich nahezu versöhnlich

Wie beide Parteien konkret Italiens Zukunft gestalten wollen, kommt in dem Getöse nur schwer durch. Das Land soll grüner und frauenfreundlicher werden. Und es wird über die Details einer Parlamentsreform gesprochen, die die Zahl der Abgeordnetensitze reduzieren soll. So weit, so erwartbar und unspektakulär.

Merkwürdig still wird es dagegen, wenn es um das Erbe der bisherigen Regierung geht. Um das zynische Spiel mit Migranten in Seenot, um die Attacken gegen Flüchtlingshelfer, die scharfen Sicherheitsgesetze, die Angriffe gegen Partnerländer in der Europäischen Union. Also um eine Politik, die Conte als Regierungschef und Di Maio als Chef der größten Koalitionspartei zumindest mitverantwortet haben. Beide haben noch keinen Weg gefunden, sich davon glaubwürdig zu distanzieren.

ANGELO CARCONI/EPA-EFE/REX Lega-Chef Salvini: Versöhnliche Signale

Der Mann, der diesen Kurs bisher bestimmt hat, wirkt in diesen Tagen etwas ruhiger als sonst. Fast versöhnlich. Auf Facebook postete Matteo Salvini Fotos von seiner Tochter und vom Petersdom im Sonnenuntergang. Zwischendurch sendete er mal wieder Versöhnungssignale an seinen alten Koalitionspartner Di Maio, den die Lega mittlerweile sogar als nächsten Ministerpräsidenten ins Spiel brachte. Wenn jemand noch eine echte Regierung wünsche, sagte Salvini, sei er "gerne bereit, nicht einen, sondern 1000 Schritte nach vorne zu gehen".