Wahldebakel für Luigi Di Maio Verglühende Sterne

In seiner jungen Karriere ist Luigi Di Maio fast alles gelungen. Bis vor kurzem war er ein Shooting-Star der italienischen Politik, bescheiden, beliebt und erfrischend anders als die Vertreter des Establishments. Einer, der von einem Rekord zum nächsten eilte: stellvertretender Parlamentspräsident mit nur 26 Jahren, dann Chef der 5-Sterne-Bewegung, die ihn mit 82 Prozent auf diesen Posten wählte, dann Vizepremier, schließlich Außenminister. Heute ist Luigi Di Maio erst 33 Jahre alt, und in seinem Lebenslauf fehlt eigentlich nur noch der Posten des Regierungschefs.

Wären da nicht die störrischen Bürger von Umbrien.

Am Sonntag wählten sie einen neuen Ministerpräsidenten - die Regionalwahl wurde zum Debakel für Di Maio. Nur noch 7,4 Prozent der Bürger stimmten für seine Partei. Ein von der Lega angeführtes rechtes Lager siegte mit gewaltigem Abstand vor dem Bündnis von Demokratischer Partei (PD) und 5-Sterne-Bewegung.

Im Spätsommer sah Di Maio noch wie ein Gewinner aus

Die Umbrien-Wahl war der erste Stimmungstest nach dem Koalitionswechsel in Italien Anfang September. Entsprechend dramatisch sind die Folgen für Di Maio. Das Selbstvertrauen des jungen Parteichefs ist angeknackst, die 5-Sterne-Bewegung steckt in einer Sinnkrise und sucht verzweifelt nach einer neuen Identität - nach einem Platz zwischen Rechtspopulisten und Sozialdemokraten.

Im Spätsommer sah Luigi Di Maio noch wie ein Gewinner aus. Sein bisheriger Partner, Lega-Chef Matteo Salvini, hatte sich verzockt und landete in der Opposition. Der Sterne-Vorsitzende bildete ein neues Bündnis mit den zuvor so verhassten Sozialdemokraten von der PD. Europa atmete auf, die Finanzmärkte waren erleichtert, der riskante Machtwechsel schien gelungen. Und nun?

"Ganz gleich ob wir mit der Lega oder der PD regieren, verliert die 5-Sterne-Bewegung Zustimmung", stellt Di Maio frustriert fest. Jetzt müsse ein dritter Weg gefunden werden. "Wir sind eine Alternative zu den anderen Parteien, keine Ergänzung".

Aber wie? Vor der Parlamentswahl 2018 versprach Di Maio, das System zu verändern. Die Bürger sollten im Mittelpunkt stehen, Korruption und Postengeschacher beendet, das Land endlich nach vorne gebracht werden. Und das alles auch noch transparent und partizipativ - die Mitglieder der Bewegung sollten, wie bei den Piraten in Deutschland, über eine Online-Plattform mitbestimmen dürfen. Die Italiener glaubten ihm, sie jubelten ihm zu und wählten die 5 Sterne zur größten Partei im Parlament.

Flavio Lo Scalzo/ REUTERS Wahlkämpfer Salvini (im September in Pontida): Machtverlust nicht geschadet

Ein überzeugendes politisches Profil allerdings entwickelte Di Maio nicht. Die Schriftstellerin Michela Murgia hat seine Movimento 5 Stelle (M5S) mit Tofu verglichen, ein völlig neutrales Produkt, das je nach Gericht seinen Geschmack verändert. Man könnte auch sagen: Opportunismus pur.

Die Wahl von Umbrien, einer Region zwischen Rom und der Toskana, brachte Di Maio deshalb eine schmerzhafte Botschaft. Seinem Ex-Partner Salvini hat der Machtverlust vom September nicht geschadet, im Gegenteil: Die Lega wurde mit 37 Prozent zur stärksten Partei. Seine neuen Partner von den Sozialdemokraten können ebenfalls zufrieden sein. Sie schafften gut 22 Prozent - obwohl sie in der Region von einem Korruptionsskandal erschüttert werden. Richtig abgestraft wurden nur die 5 Sterne.

Umbrien, ein italienischer swing state?

Ausgerechnet der nach Mandaten stärkste Partner in Italiens neuer Koalition wird damit zum Wackelkandidaten. In Rom schießen nach dem "Massaker" ("La Repubblica"), dem "Erdbeben" ("Corriere della Sera") von Umbrien die Gerüchte schon in den Himmel. Die Region wird von manchen bereits mit Ohio verglichen, ein italienischer swing state, in dem sich die politische Richtung des ganzen Landes entscheide - dabei wohnen in dem Landstrich um Assisi keine 900 000 Menschen.

Andere raunen von einer bevorstehenden Versöhnung zwischen Di Maio und Salvini. Oder von einem Rauswurf des Ministerpräsidenten . Oder von einer neuen Technokratenregierung unter , der nach seiner gerade beendeten Amtszeit bei der Europäischen Zentralbank nichts mehr zu tun habe.

"Ich arbeite daran, dass wir mit dieser Regierung in den nächsten drei Jahren unser Programm umsetzen", hat Di Maio eilends versichert. Aber zuversichtlich klang er nicht, eher hektisch und orientierungslos. Schon fordert er Nachbesserungen am Haushaltsplan, dabei hat seine Koalition die Zahlen erst Mitte Oktober beschlossen und nach Brüssel geschickt. Regionale Wahlbündnisse mit den Sozialdemokraten soll es nach dem Umbrien-Desaster auch nicht mehr geben. Vor kurzem galten sie noch als wichtige Strategie gegen Salvini, der im kommenden Jahr weitere acht Regionalwahlen gewinnen will.

Beppe Grillo, Komiker, Gründer und bis heute einflussreicher Patriarch der 5-Sterne-Bewegung, hatte nach der Umbrien-Wahl nur einen lakonischen Kommentar übrig. Er postete einen Song der US-Rockband Soundgarden mit dem Titel "Black Hole Sun". Seither rätseln seien Anhänger, wer womöglich im schwarzen Loch verschwinden könnte - Di Maio, die 5 Sterne oder die Koalition.