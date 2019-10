Rettungsschiff "Ocean Viking" Italien lässt 176 Flüchtlinge an Land

Italien hat 176 Flüchtlingen an Bord des Rettungsschiffs "Ocean Viking" die Erlaubnis erteilt, an Land zu gehen. Das teilte die Organisation SOS Méditerranée auf Twitter mit. Als Anlaufhafen sei dem Schiff Taranto in Süditalien zugewiesen worden. Die "Ocean Viking" sei bereits auf dem Weg zum Zielhafen. Die Organisation sei "erleichtert, dass die 176 Überlebenden ohne unnötige Verzögerung in Sicherheit gelangen werden".

BREAKING: Die italienischen Behörden haben der #OceanViking den Hafen von Taranto im Süden Italiens als sicheren Ort zugewiesen.



Wir sind erleichtert, dass die 176 Überlebenden ohne unnötige Verzögerung in Sicherheit gelangen werden und fahren jetzt Richtung Norden. pic.twitter.com/FSWLhFRQOj — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) October 14, 2019

Das zivile Rettungsschiff hatte die Migranten am Wochenende auf dem Mittelmeer vor der Küste Libyens gerettet und danach auf eine Möglichkeit gewartet, die Menschen in Europa an Land zu bringen. Die "Ocean Viking" wird neben SOS Méditerranée auch von Ärzte ohne Grenzen betrieben.

Vor wenigen Wochen hatten sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta auf eine vorläufige Verteilung von Migranten geeinigt. Doch einen umfassenden Verteilmechanismus gibt es weiterhin nicht. Vor allem Italien und Malta dringen darauf, dass die Menschen in andere EU-Länder verteilt werden. Zivile Schiffe mit Migranten an Bord mussten daher stets länger auf dem Meer ausharren, bis sie einen Hafen anlaufen durften.