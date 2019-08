Machtkampf in Italien Lega kündigt Misstrauensantrag gegen Regierungschef Conte an

Gedroht hatte Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini damit mehrfach, nun macht die rechtspopulistische Partei ernst: Die Lega will im Senat einen Misstrauensantrag gegen Regierungschef Giuseppe Conte einbringen. Das erklärte die Partei in einer Pressemitteilung. Außerdem strebe man Neuwahlen an.

In dem Statement der Lega heißt es, jene "die Zeit verschwenden schaden dem Land". Laut "La Repubblica" begründet die Partei den Schritt damit, dass "zu viele Neins" Italien schadeten.

Insbesondere das jüngste Veto der Partei Fünf-Sterne-Bewegung gegen eine geplante Schnellzugverbindung zwischen Turin und Lyon habe zu dieser Entscheidung beigetragen. Salvinis Lega und die Fünf Sterne tragen bislang gemeinsam die Regierung des parteilosen Regierungschefs Conte.

Salvini: "Ich kandidiere als Regierungschef"

Die Lega ist bislang Juniorpartner der Regierung, die Fünf-Sterne-Bewegung hatte bei der zurückliegenden Parlamentswahl fast doppelte so viele Mandate errungen. Inzwischen hat sich das Machtverhältnis allerdings umgekehrt: Bei der Europawahl erreichte die Lega 34 Prozent, die Fünf-Sterne-Bewegung kam hingegen nur auf 17 Prozent. Auch in aktuellen Umfragen führt die Lega deutlich.

Für den Fall einer Neuwahl kann als sicher gelten, das Parteichef Salvini als Spitzenkandidat der Lega antreten wird. Dem "Corriere della Sera" zufolge sagte er nach der Ankündigung des Misstrauensantrags gegen Conte vor Reportern: "Ja, ich kandiere als Regierungschef. Wer Salvini wählt, weiß, was er wählt." Demnach äußerte sich auch Vizepremier Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung: "Wir sind bereit."

Das Parlament befindet sich derzeit in der Sommerpause, es obliegt dem Senatspräsidenten, wann es wieder zusammentreten soll.