Regierungsbildung in Italien Die Hassheirat

Luigi Di Maios Weltbild war viele Jahre eindeutig: Die Sozialdemokraten des Partito Democratico (PD) seien "das Böse Italiens", befand der politische Chef der Fünf-Sterne-Bewegung. Ein Haufen "erbärmliche Gestalten, die nur an Parlamentssitzen" interessiert sind, die sich "von der römischen Mafia bezahlen lassen", mithin "politische Kriminelle", die man "mit Fußtritten verjagen sollte".

23 solcher Sprüche hat die Zeitung "La Voce del Trentino" zusammengestellt, um zu verdeutlichen, welch ungeheuerliches Experiment die Parteien in Rom vorhaben: Eine gemeinsame und haltbare Regierung von PD und den Fünf Sternen zu bilden. Das also, was Sterne-Frontmann Di Maio immer wieder "kategorisch ausgeschlossen" hatte. Schließlich war seine Partei als "Reaktion auf die PD" und deren "perverses Konzept von Demokratie" gegründet worden.

Auch die sozialdemokratische Neigung zur Kollaboration mit dem "Serienlügner" Di Maio, wie PD-Spitzenkandidat Zingaretti den künftigen Partner nannte, diesem "Schakal, der immer nur Stimmen sucht", war wenig ausgeprägt. Das würde "krank machen", stimmte dem Compagno Zingaretti ausnahmsweise sogar Ex-Regierungs- und -PD-Chef Matteo Renzi zu.

Wie viel Zukunft kann eine solche Ehe unter einander Verhassten haben?

Das Risiko des Scheiterns ist groß. Die politischen Ideen beider Partner liegen zum Teil weit auseinander. Beide Parteien sind von ähnlichen Problemen geplagt. Sie sind innerlich zerrissen. Bei beiden kann es jederzeit intern zum Aufstand kommen, aus politisch-programmatischen oder aus persönlichen Gründen. Denn in beiden lauern Parteigranden darauf, sich selbst an die Spitze zu putschen. Und sei es durch die Zerstörung der sich gerade erst bildenden Koalition.

Auch inhaltlich wird es nicht leicht. Ein Problem der neuen Regierung ist der Anstieg der Mehrwertsteuer, den die Vorgängerregierung als Notbehelf gegen noch höhere, von der EU nicht geduldete Staatsschulden ins Gesetz geschrieben hatte. Die würde jede Familie im Durchschnitt mit 541 Euro im Jahr 2020 belasten. Das käme nicht gut an. Um das zu vermeiden, müssen fürs nächste Jahr 23 Milliarden Euro her: Durch andere Steuern, Ausgabenkürzungen oder neue staatliche Kredite. Nichts davon ist sehr beliebt im Volk.

Das verschafft dem Politiker Auftrieb, der die alte Regierung scheitern ließ, um selbst Regierungschef zu werden - und nun in der Opposition ist: Lega-Chef Matteo Salvini. Jede unpopuläre Entscheidung der neuen Regierung ist für ihn eine Chance, seinen überraschenden Abstieg umzukehren.

Weder Sozialdemokraten noch Fünf Sterne wollen baldige Neuwahlen

Dagegen steht das Interesse der neuen Regierungsparteien, ein stabiles Bündnis zu haben. Das spricht gegen ein baldiges Ende des ungewöhnlichen Experiments.

Ein frühes Scheitern würde beiden Regierungspartnern schaden. Die Italiener wollen aber jetzt mehrheitlich eine Regierung und keine neue Krise

Der Verursacher des Scheiterns würde bei Wahlen wohl besonders abgestraft

Salvinis Beliebtheit könnte in der Opposition sinken, wenn die Regierung geschlossen auftritt und erfolgreich regiert

Stabilisierend wirken auch die Signale der Kapitalmärkte und aus Brüssel. Die einen senken die Zinslasten für Italiens Schulden. Die anderen signalisieren, man werde Italien bei den Finanzverhandlungen soweit eben möglich entgegenkommen.

Hilfreich könnte zudem die Idee eines zumindest teilweise mit parteilosen Experten besetzten Kabinetts sein. Dafür gibt es sogar Unterstützung vom Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung, dem Ex-Komiker Beppe Grillo.

Die Experten könnten dann den Part der Buhmänner übernehmen - derer, die Italien an "die in Brüssel" verkaufen, oder wie immer die rechtsnationale Lega-Opposition den Ausgang der EU-Verhandlungen im Herbst attackieren wird. Die Regierungsparteien müssten nur die Nerven behalten und die zu erwartende Schlammschlacht souverän überstehen.

Ehegaranten: Conte und Mattarella

Entscheidend könnte dabei sein, dass ein paar der Akteure kräftig an Profil gewonnen haben, vor allem der regierende und künftige Ministerpräsident Giuseppe Conte. Dabei ist es nicht lange her, dass er sich vom Sterne-Boss Di Maio regelmäßig wie ein Schulbub abfertigen ließ. Eine Szene zeichneten TV-Kameras Anfang Juni 2018 im Parlament auf: Der frisch gekürte Conte antwortet auf einen Parlamentarier. Als es Applaus gibt, wendet er sich an Di Maio und fragt: "Darf ich dazu sagen, dass..." Knappe Antwort: "Nein". Da war allen klar: Eine Marionette sitzt im römischen Regierungs-Palazzo Chigi. Eine Lachnummer.

Luigi Di Maio: Der Fünf-Sterne-Politiker hat an Profil verloren, Premier Conte gewonnen

Heute ist Conte der Politiker im Land, dem die meisten Wähler vertrauen - 52 Prozent, zwölf Prozentpunkte mehr als im Mai. Dagegen hat Salvini laut einer aktuellen Umfrage deutlich an Vertrauen verloren (von 51 Prozent auf 36 Prozent). Sterne-Gründer Grillo bejubelt Conte regelrecht: "Er hat uns die Würde wiedergegeben." Den Regierungschef nun politisch abzuservieren gehe gar nicht.

Und dann gibt es ja noch einen, der diese Regierungsbildung maßgeblich organisiert hat und auch die neue soweit möglich verteidigen wird: Staatspräsident Sergio Mattarella. Das ist der wichtigste Garant für einen längeren Bestand dieser politischen Ehe unter Verhassten. Denn keinem vertrauen die Italiener mehr als ihm.