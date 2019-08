Regierungsbildung Conte will Italien wettbewerbsfähiger machen

Die ersten Aufgaben drängen schon: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will sobald wie möglich am Haushalt für das kommende Jahr arbeiten. Das kündigte er am Donnerstag an, nachdem Sergio Mattarella ihm den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hatte. Damit ist der Weg für eine Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) frei.

Conte sagte weiter, er wolle in der neuen Regierung an der Modernisierung des Landes arbeiten und Italien wieder wettbewerbsfähiger machen. Zudem müsse so schnell wie möglich ein Weg aus der politischen Instabilität gefunden werden.

Innenminister Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega hatte Anfang August das erst 14 Monate alte Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen und Italien damit in eine schwere politische Krise gestürzt. Mit der jetzt vereinbarten Regierungsbildung sind die von Salvini angestrebten Neuwahlen zunächst abgewendet. Umfragen zufolge hätte die Lega in dem Fall gute Chancen auf ein hohes Ergebnis gehabt.

Conte muss nun ein Kabinett zusammenstellen, das dann noch das Vertrauen beider Parlamentskammern benötigt. Dieser Prozess dauert voraussichtlich einige Tage und ist nicht ohne Hindernisse.

PD-Chef Nicola Zingaretti hat ebenso erste Pläne formuliert: Er forderte eine Wende in der Europa- und Migrationspolitik. Unklar ist jedoch, ob es diese mit den Sternen geben kann. Diese hatten Salvinis harte Linie gegen Migranten mitgetragen und liegen zudem in Haushaltsfragen im Streit mit Brüssel. Die Protestbewegung will zudem noch über eine Onlineplattform über die angestrebte Koalition abstimmen lassen - das wurde als eine der Hürden für eine neue Regierung angesehen.