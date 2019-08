Eine geplante Zugstrecke zwischen Lyon und Turin wird zur Belastungsprobe für die Regierungskoalition in Italien. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat im Senat einen Antrag für einen Stopp der geplanten Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Lyon und Turin (Tav) eingebracht. Der Koalitionspartner befürwortet dagegen das von der EU geförderte Milliardenprojekt.

Der Senat positionierte sich mehrheitlich gegen einen Stopp des Projekts und schloss sich damit dem Kurs der Lega an. Schon im März wäre die Regierungsallianz an dem Streit um die Zugstrecke fast zerbrochen.

Der Lega-Senator Massimiliano Romeo warf dem Koalitionspartner im Senat vor, die Regierung zu behindern. "Wenn ihr Teil der Regierung seid, müsst ihr für die Tav sein", sagte er. Romeo gab einigen Senatoren teilweise recht, die von einer "surrealen Stimmung" sprachen. Nach der Abstimmung war in den Zeitungen von "Chaos" und einer "gespaltenen Koalition" die Rede. Oppositionsführer Nicola Zingaretti (PD) forderte den Rücktritt der Regierung.

Wie groß ist Salvinis Lust auf eine Neuwahl?

Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini hatte am Montag gesagt, wer Nein zur Tav sage, bringe die Regierung in Gefahr. Er brachte für den Fall eine Neuwahl ins Spiel. Die käme ihm nicht ungelegen - seine Partei befindet sich in einem Umfragehoch. Die Fünf-Sterne-Bewegung, bei der Parlamentswahl 2018 noch stärkste Partei, stehen in Umfragen hingegen gerade schlecht da und dürften kein Interesse an einer Neuwahl haben. "Wie groß wird seine [Salvinis, Anm. d. Red.] Lust auf eine vorgezogene Wahl sein?", fragte die Tageszeitung "La Repubblica". Nach dem Votum gab es darauf zunächst keine Antwort.

Die umstrittene Bahnstrecke ist seit Jahren geplant. An einem Abschnitt haben die Bauarbeiten schon begonnen. Die Strecke soll die Zugfahrten zwischen Städten in Europa wie Mailand, Venedig, Barcelona, Lissabon und Paris beschleunigen. Zudem sollen damit mehr Güter per Zug transportiert werden.

Massimo Pinca/ REUTERS Proteste gegen Tav-Bahntrasse (am 27. Juli): Umstrittenes Projekt

Denn Differenzen gibt es nicht nur um die geplante insgesamt 270 Kilometer lange Bahntrasse mit einem rund 60 Kilometer langen Tunnel durch die Alpen. In den vergangenen Monaten stritten die Regierungspartner auch über die Wahl Ursula von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin. Uneinigkeit herrschte auch in Migrations- und Finanzfragen oder wegen Korruptionsvorwürfen gegen einen Lega-Politiker.