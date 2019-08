Regierungskrise in Rom "Wir brauchen niemanden, der die ganze Macht ergreifen will"

Es war laut in Rom, als die Regierung platzte. Vor dem Parlament standen sich zwei Lager feindlich gegenüber - Anhänger der rechten Lega und Unterstützer der 5-Sterne-Bewegung. Bis heute hatten sie gemeinsam regiert, jetzt brüllten sie sich gegenseitig an. "Salvini, Verräter!", hallte es über die Straße. Die Rufe waren bis ins Parlament zu hören.

Und auch im Plenum gab es Krach. Immer wieder musste die Senatspräsidentin zur Glocke greifen, um die empörten Abgeordneten zur Ruhe zu bringen. Ganz gleich, wer gerade sprach, Noch-Ministerpräsident Giuseppe Conte oder sein Vizepremier Matteo Salvini: Das jeweils gegnerische Lager tobte.

Rücktritt am Abend

Später reichte Conte dann formal seinen Rücktritt ein, wie das Büro von Staatspräsident Sergio Mattarella am Dienstagabend meldete. Das Gesuch wurde angenommen. Ein seit Wochen auf Marktplätzen und in den sozialen Medien geführter Konflikt ist damit dort gelandet, wo er hingehört: in den politischen Institutionen. Der Richtungsstreit, der Italien spaltet, steht vor der Entscheidung.

Steuert das Land endgültig in die Arme von Lega-Chef Matteo Salvini? Wird es zum rechtspopulistischen Modell-Staat mit einer europafeindlichen, gesellschaftlich stramm konservativen, religiös inspirierten und wirtschaftlich leichtsinnigen Agenda? Oder besinnt es sich wieder auf die beiden Grundpfeiler seiner Politik, die europäische und transatlantische Zusammenarbeit, wie es der scheidende Regierungschef Conte in seiner letzten Rede im Amt formulierte?

"Persönliche Interessen verfolgt"

Video Andreas SOLARO/ AFP

Mit seinem Rücktritt schafft Conte Klarheit - nach Tagen, in denen in Rom fast alles möglich schien. Sogar eine Versöhnung zwischen Salvini und dem von ihm so hartnäckig bekämpften Chef der 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio. Ein letztes Mal waren sie am Nachmittag auf der Regierungsbank nebeneinander platziert: rechts Di Maio, der befreit lächelte, während Conte dem abtrünnigen Salvini, der links neben ihm saß, die Leviten lass. "Der Innenminister hat seine persönlichen Interessen verfolgt", sagte Conte zwischen Applaus und Protestrufen. "Wir brauchen niemanden, der die ganze Macht ergreifen will."

Und nun? Mattarella muss entscheiden, wie es weitergeht. In den nächsten Tagen wird er mit den Parteien im Parlament Sondierungsgespräche führen. Er will herausfinden, ob es unter den Abgeordneten eine stabile Mehrheit für eine neue Regierung gibt. Die 5 Sterne verhandeln bereits mit der Partito Democratico - einer sozialdemokratischen Partei, die in Italien jahrelang bis 2018 regierte. Beide Lager können sich eigentlich nicht ausstehen. Nun muss sich zeigen, ob der gemeinsame Hass auf Salvini größer ist.

Geht die Strategie des Lega-Chefs auf?

Falls es für eine neue Koalition nicht reicht, wird es Ende Oktober oder Anfang November Neuwahlen geben. Das ist der Weg, für den Salvini kämpft. Er rechnet mit einem Wahlsieg und setzt auf ein Bündnis mit den rechtsextremen Fratelli d'Italia und der Forza Italia von Silvio Berlusconi. "Wer Angst vor dem Urteil des Volkes hat, ist kein freier Mensch", sagte Salvini am Nachmittag im Parlament. Italien dürfe "kein Sklave sein, von niemandem", fügte er hinzu. "Ich will keine Ketten."

Für ihn hat der Wahlkampf längst begonnen. Nur wenn es im Herbst tatsächlich Neuwahlen gibt, hat sich Salvinis riskantes Manöver gelohnt. Sollte es hingegen ohne Wahlen eine neue Regierung geben, hätte sich der Lega-Chef grandios verzockt: Die aktuelle Legislaturperiode läuft noch bis 2023. In diesem Fall, so drohte Salvini bereits, werde er seine Anhänger wieder auf die Straße rufen - "um Italien, die Demokratie und die Freiheit zu verteidigen".