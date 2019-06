Moskau Putin entlässt ranghohe Polizeivertreter wegen des Falls Golunow

Nach der vorübergehenden Festnahme des russischen Journalisten Iwan Golunow haben zwei ranghohe Vertreter der Moskauer Polizei ihre Posten verloren. Der Leiter der Abteilung gegen Drogenhandel, Juri Dewiatkin, und der Polizeichef im westlichen Bezirk Moskaus, Andrej Putschkow, wurden per Dekret des Präsidenten Wladimir Putin von ihren Funktionen entbunden. Sie waren beide in die Festnahme Golunows involviert.

Der regierungskritische Journalist war in der vergangenen Woche wegen angeblichen Drogenhandels festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, ehe das Verfahren überraschend eingestellt wurde. Innenminister Wladimir Kolokolzew hatte jüngst angekündigt, Putin um die Entlassung der beiden Beamten zu bitten. Kolokolzew zufolge wurden die Polizisten, die Golunow festgenommen hatten, für die Dauer der Untersuchung des Falls suspendiert.

Teilweise wurde die Ankündigung des Innenministers als Versuch gesehen, Bauernopfer zu suchen, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Denn Kolokolzew ist als oberster Polizeichef des Landes für die Vorgänge in seiner Behörde verantwortlich.

Pavel Golovkin / AP / dpa Iwan Golunow nach seiner Freilassung

Golunow recherchierte zuletzt über Korruption in der Moskauer Stadtverwaltung, zum Beispiel darüber etwa, wer an öffentlichen Aufträgen bei der Stadtrenovierung verdient. Nach Angaben der Polizei waren in seinem Rucksack und in seiner Wohnung "große Mengen" Drogen gefunden worden.

Golunow gab an, die Drogen seien ihm untergeschoben worden. Er behauptete, in Gewahrsam gefoltert worden zu sein. Notärzte diagnostizierten bei ihm unter anderem eine Gehirnerschütterung. Auch Golunows Arbeitgeber "Meduza" und sein Anwalt wiesen die Anschuldigungen zurück. Sie warfen den Behörden vor, Golunow für seine Recherchen bestrafen zu wollen.