Weshalb gelingt es den USA nicht, halbautomatische Waffen zu verbieten? Diese Frage stellt sich Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. "Australien hat ein Massaker erlebt und seine Gesetze geändert. Neuseeland hat seine Erfahrungen gemacht und die Gesetze geändert. Um ehrlich zu sein, verstehe ich die USA nicht", sagte die Premierministerin in einem Interview mit dem US-Sender CNN.

Seitdem ein Rassist am 15. März in der neuseeländischen Stadt Christchurch Moscheen angegriffen und dabei insgesamt 51 Menschen getötet hat, setzt sich Ardern gegen Waffen und Terrorpropaganda im Netz ein.

Zurzeit ist Ardern in Paris, wo sie gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron versucht, andere Staaten und global agierende Tech-Konzerne davon zu überzeugen, den "Christchurch Call" zu unterzeichnen. Damit will sie erreichen, dass die Staaten und Konzerne daran arbeiten, terroristische und Gewaltinhalte aus dem Netz zu verbannen.

USA werden Arderns Aufruf nicht unterzeichnen

Das Treffen findet am Rande des "Tech for Humanity"-Treffens der Digitalminister der G7-Staaten statt. Mehrere Staats- und Regierungschefs sind dazu eingeladen - unter ihnen die britische Premierministerin Theresa May, Jordaniens König Abdullah II. und Kanadas Premier Justin Trudeau. Auch der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wird erwartet. Er hatte unlängst den besseren Schutz vor Online-Terrorpropaganda zu den unerledigten Aufgaben seiner Kommission gezählt. Auch Twitter-Chef Jack Dorsey wird dabei sein.

Die USA nehmen hingegen nicht an dem Treffen teil und haben signalisiert, dass sie Arderns Aufruf nicht unterzeichnen werden.

Im Gespräch mit CNN sagte Ardern weiter, dass auch ihr Land lockere Waffengesetze gehabt hatte, bevor es zu dem Anschlag von Christchurch kam. Doch obwohl Neuseeland vor allem Fleisch produziere, von dem vieles aus der Jagd stamme, sollte auch dort niemand Zugang zu schweren halbautomatischen Waffen und Sturmgewehren haben. Ihre Regierung habe deshalb innerhalb von Wochen reagiert und den Zugang dazu gänzlich verboten.