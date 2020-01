Jahr der Entscheidung Das erwarten SPIEGEL-Korrespondenten für 2020

Selten lässt sich schon zu Beginn eines Jahres vorhersagen, welches Ereignis den Nachrichtenstrom der kommenden zwölf Monate dominieren wird. Für 2020 aber drängt sich zumindest eine Antwort auf diese Frage auf: die US-Präsidentschaftswahl am 3. November.

Ob Donald Trump eine zweite Amtszeit beschieden ist, wird 2020 nicht nur Amerika beschäftigen, sondern die ganze Welt, Europäer und Asiaten, Konzernbosse und Klimaschützer, Politiker, Militärs, Satiriker.

Dass der Ausgang einer US-Wahl nach wie vor von solcher globalen Bedeutung ist, scheint zwei Gewissheiten zu bestätigen, die im Westen zuletzt bröckelten. Erstens: Das amerikanische Jahrhundert ist nicht vorbei. Zweitens: Die Demokratie lebt.

Das Jahr 2020 dürfte aber auch zeigen, dass um die Geltung dieser Annahmen gerungen werden muss. Die von Amerika geprägte Weltordnung ist von mehreren Seiten unter Druck geraten - von einzelnen Staaten wie Russland und China, von wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen in den Schwellenländern, von den immer kürzer werdenden Innovationszyklen der Hochtechnologie, nicht zuletzt von der Außen- und Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten selbst.

Moskau und Peking fordern den Westen heraus. Zugleich verschieben sich die demografischen Gewichte. Afrikas Bevölkerung wächst schneller denn je, Indien geht auf die 1,4-Milliarden-Marke zu. Ob China sie bereits überschritten hat, wird 2020 die jeweils zu Beginn einer neuen Dekade stattfindende Volkszählung zeigen.

Hinzu kommen eine Reihe latenter Konflikte, in denen die USA und ihre Verbündeten nicht mehr mit der Geschlossenheit vergangener Jahrzehnte auftreten: Syrien, Afghanistan, der Streit um Irans Nuklearprogramm, die Abrüstung der Atom- und Raketenarsenale, die Bekämpfung des Klimawandels. Auch die Korea-Krise und die Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie der Europäischen Union dürften weitergehen, ja sich verschärfen, falls sich Donald Trump für seinen Wahlkampf davon Vorteile versprechen sollte.

Die Demokratie, deren Krise zuletzt vor allem am Aufstieg autokratischer Politiker zu beobachten war, steht unterdessen vor einer neuen, so nicht erwarteten Herausforderung: Von Chile bis Katalonien, von Frankreich bis Indien sind Protestbewegungen entstanden, die den Mechanismen der parlamentarischen Demokratie nicht mehr zu trauen scheinen.

Die Anliegen der Demonstranten sind verschieden, doch eines eint die Protestierenden: Sie gehen auf die Straße, weil sie bezweifeln, dass sich der Marsch durch die Institutionen lohnt. Und sie haben keine Mühe, binnen Stunden Hunderttausende zu mobilisieren.

Der globale Siegeszug des mobilen Internet und die Verbreitung der sozialen Medien verstärken den Druck auf Parteien und Parlamente. Selbst in modernen, gut eingespielten Demokratien halten politische Entscheidungsprozesse vielfach nicht mehr Schritt mit der Beschleunigung gesellschaftlicher Trends. Der Parlamentarismus wirkt oft zu langsam im Zeitalter der Twitter-Feeds und Echtzeit-News.

Das bedeutet nicht, dass die Protestbewegungen nicht demokratisch wären. Im Gegenteil: In Hongkong, im Nahen Osten, in Lateinamerika gehen vor allem junge Menschen auf die Straße, um sich für demokratische Reformen einzusetzen. Aber es braucht wohl modernere, schneller und weiter nach vorn denkende Politiker, um ihre Ansprüche zu erfüllen.

USA - Endspiel?

Hat sich Geschichte jemals so gedrängt? 2020 wird sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren stellen müssen. Die Demokraten werden sich entscheiden müssen, ob sie die radikale Wende wollen und mit der Linken Elizabeth Warren in die Schlacht ziehen - oder auf Joe Biden setzen, der eine Rückkehr zur Normalität verspricht nach der Hysterie der Trump-Jahre.

Und als wäre all das nicht genug, jongliert der amerikanische Präsident auch noch weiter mit allen wichtigen Bällen der Weltpolitik: Er will den Iran in einen neuen Atomdeal zwingen und Nordkorea zur Aufgabe seiner Atomwaffen bewegen; er möchte ein Friedensabkommen mit den Taliban in Afghanistan schließen und den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Nahen Osten einleiten.

Zuerst einmal aber muss er die Impeachment-Anklage überstehen, die bereits Anfang Januar im US-Senat verhandelt werden könnte. Nichts spricht im Moment dafür, dass sich die Republikaner gegen den Präsidenten stellen. Wahrscheinlich wird kein einziger republikanischer Senator die Hand dafür heben, Trump aus dem Oval Office zu verbannen. Für eine Amtsenthebung müssten mindestens 20 Senatoren mit dem Demokraten stimmen, das ist die Schwelle für die notwendige Zweidrittelmehrheit.

Doch die Gewissheit, dass er nichts zu befürchten hat, lässt den Präsidenten nicht gelassener werden, im Gegenteil: Er ist geradezu besessen von dem Gedanken, dass er das Opfer rachsüchtiger Demokraten ist. Der Furor Trumps ist ein Grund dafür, warum die Republikaner das Verfahren im Senat möglichst kurzhalten möchten. Sie erleben ja täglich, wie das Impeachment die Aufmerksamkeit des Präsidenten absorbiert.

Auch viele Demokraten wollen, dass das Amtsenthebungsverfahren abgeschlossen ist, bevor am 3. Februar die ersten Vorwahlen in Iowa anstehen. Die Demokraten stehen vor einer großen Frage: Wollen sie im Wahljahr mit einer Frau ins Rennen gehen, die ein anderes Amerika verspricht - ein Land, das die Reichen zur Kasse bittet, eine Krankenversicherung für alle verspricht und eine kostenlose Hochschulausbildung? Das ist das Programm von Elizabeth Warren, der Senatorin aus Massachusetts. Oder setzt die Partei auf Joe Biden, der das Land zurückführen will in die Zeit vor Trump und dessen beruhigende Botschaft ist, dass ihm radikale Pläne suspekt sind?

Vielleicht wird schon am 3. März Klarheit darüber bestehen: Am sogenannten Super Tuesday werden die Anhänger der Demokraten in 14 Bundesstaaten darüber entscheiden, wer gegen Trump in den Wahlkampf ziehen soll.

Der Präsident hat eine klare Präferenz: Er würde die Demokraten gerne als eine Truppe von radikalen Ideologen darstellen, die das Land in ein zweites Kuba verwandeln möchten - was aber schwierig wäre mit einem Kandidaten Biden.

DER SPIEGEL René Pfister

Es war kein Zufall, dass Trump die ukrainische Regierung dazu zwingen wollte, Schmutz gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Obamas zu sammeln: der 77-jährige Biden mag zwar manchmal tattrig wirken, aber er hat die größten Chancen, Trump die Wähler der Mitte abspenstig zu machen.

René Pfister, SPIEGEL-Korrespondent in Washington

Großbritannien - Brexit Teil 2

Kann sein, dass englischer Schaumwein fließen wird. Kann sein, dass es vereinzelt Demonstrationen gibt. Kann aber auch sein, dass nach einem bald vierjährigen politischen Grabenkrieg alle zu erschöpft sein werden, um sich am 31. Januar, um Punkt 23 Uhr britischer Zeit, überhaupt noch zu Gefühlswallungen hinreißen zu lassen. Und dennoch: Dieser Tag und diese Stunde werden als epochales Ereignis in die britische Geschichte eingehen. Nach 46 Jahren und vier Wochen soll die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union enden.

Ist der Brexit damit endlich vollbracht? Schön wär's. Es ist nach all dem Zank, nach all der Niedertracht, nach allem Ringen kaum zu glauben: Aber mit dem Austritt Ende Januar endet nur die erste Brexit-Etappe - und von Anfang an war eigentlich allen Beteiligten klar, dass es sich dabei um den einfachen Teil handeln würde.

DER SPIEGEL Jörg Schindler

Der schwierige kommt jetzt. Boris Johnsons Regierung und die verbliebenen 27 EU-Mitglieder müssen nun versuchen, ihre künftige Beziehung - gemeint ist ihre Handelsbeziehung - in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag festzuschreiben. Und dafür bleiben gerade mal elf Monate. Die vereinbarte Übergangsfrist endet nämlich an Silvester 2020. Die Zeit könne nicht ausreichen, sagen EU-Diplomaten. Sie müsse reichen, sagt Boris Johnson, der sich eine Fristverlängerung soeben per Gesetz selbst verboten hat.

Womit klar zu sein scheint: 2020 wird kein Brexit-freies Jahr werden. Stattdessen wird das Endlosdrama erneut alle anderen politischen Ereignisse auf der Insel überschatten.

Jörg Schindler, SPIEGEL-Korrespondent in London

Frankreich - Macrons Stresstest

Der vielbeschworene "Acte II", die zweite Hälfte der Amtszeit Emmanuel Macrons, begann zwar schon im vergangenen Jahr. 2020 aber wird wohl darüber entscheiden, ob der ersten Amtszeit des französischen Präsidenten eine zweite folgen könnte. Die ersten Monate des neuen Jahres werden dabei gleich mehrere politische Weichenstellungen mit sich bringen.

Da ist erstens die umstrittene Rentenreform der Regierung - dringend notwendig, weil die Ursprünge des Rentensystems auf das Jahr 1945 zurückgehen und der Arbeitswelt von heute nicht mehr entsprechen. Aber auch sehr umstritten, weil viele Franzosen nach Inkrafttreten der Reform auf zahlreiche Sonderregelungen und Privilegien verzichten müssen.

Gleich im Januar wird die Regierung einen Gesetzentwurf vorstellen, im Februar soll darüber im Parlament abgestimmt werden. Gelingt es Macron, die Reform ohne große Zugeständnisse an die Gewerkschaften durchzusetzen, wäre ihm der Ruf des Erneuerers sicher. Misslingt hingegen die Rentenreform, wäre Macrons politische Autorität erheblich beschädigt - und das wohl nicht nur innenpolitisch, sondern europaweit.

Die nächste Kraftprobe für Macrons Partei "La Republique en Marche" (LREM) folgt am 15. und 22. März, wenn in Frankreich Regionalwahlen stattfinden. En marche ist weder in den großen Städten noch in kleineren Orten und Dörfern gut verankert, dazu ist die Partei zu jung. In den Bürgermeisterämtern sitzen in der Regel Vertreter der Republikaner, der Sozialisten oder Politiker, die auf unabhängigen Listen antraten. Seit Wochen schon versuchen Gesandte Macrons, konservative Bürgermeister zu einer Allianz mit "En marche " zu bewegen, um die Wahlen nicht zu einer Niederlage für die Regierungspartei werden zu lassen.

SPIEGEL ONLINE Britta Sandberg

Diese Wahl wird nicht dasselbe politische Gewicht haben wie die Rentenreform. Und dennoch: In einem Land wie Frankreich ist es ein Problem, wenn die Partei, die den Präsidenten stellt, nicht auch in der Fläche verankert ist. In jenen Regionen also, in denen die Abgehängten und die sogenannten Unsichtbaren leben, aus denen die Gelbwestenbewegung hervorging.

Britta Sandberg, SPIEGEL-Korrespondentin in Paris

Lateinamerika - Aufstand der Straße

Steht Lateinamerika ein neues "verlorenes Jahrzehnt" bevor? In den Achtzigerjahren lähmte eine Schuldenkrise die großen Länder des Subkontinents. Der Hass auf den Internationalen Währungsfonds (IWF), der 2019 Proteste in Chile und Ecuador mit befeuerte und in Argentinien dem Peronisten Alberto Fernández zum Wahlsieg verhalf, wurzelt in dieser Zeit.

Regierungen von Mexiko bis Argentinien befolgten die neoliberalen Rezepte des IWF, doch sie funktionierten damals ebenso wenig wie heute. Die Schere zwischen Arm und Reich, die sich eine Zeitlang zu schließen schien, klafft in vielen Ländern wieder weit auseinander. Der Rohstoffboom, der die Volkswirtschaften der Region trug, ist verpufft. Die herrschenden Eliten haben zaghafte Umverteilungsbemühungen gestoppt.

Zugleich ist die Demokratie so schlecht angesehen wie noch nie. Davon profitieren linke und rechte Populisten ebenso wie die evangelikalen Kirchen, die in Lateinamerika auf dem Vormarsch sind. Mexiko und Argentinien werden bis weit ins kommende Jahrzehnt von gemäßigt linken Präsidenten regiert.

Jens Glüsing

In Brasilien versucht der Rechtsextremist Jair Bolsonaro, eine Familiendynastie zu errichten. In Bolivien wird es nach dem Sturz des Linken Evo Morales voraussichtlich zu Neuwahlen kommen. In Chile nimmt der Druck der Demonstranten auf Präsident Sebastián Piñera zu. In Kolumbien kehrt die Gewalt durch Kartelle zurück.

Lateinamerika, so viel ist sicher, wird auch im neuen Jahr nicht zur Ruhe kommen.

Jens Glüsing, SPIEGEL-Korrespondent in Mexiko-Stadt

Afrika - Heißzeit

Afrika ist ein Zukunftslabor. Hier lassen sich schon jetzt Auswirkungen des Klimawandels beobachten, die früher oder später auch den globalen Norden treffen werden. Zwar tragen die Afrikaner weniger als vier Prozent zu dem globalen CO2-Ausstoß bei, aber kein anderer Kontinent wird laut eines Uno-Berichts so sehr unter den Folgen der Erderwärmung leiden.

Ein Phänomen, das sich fast überall in Afrika herauskristallisiert, ist eine Tendenz hin zu immer heftigeren Regen, selbst dort, wo es immer trockener wird. Der Regen tritt in kürzeren, heftigeren Ausbrüchen auf, was zu stärkeren Fluten, aber auch längeren Dürreperioden führt.

Im Osten des Kontinentes haben Überschwemmungen in den vergangenen Monaten ganze Landstriche verwüstet. Drei Millionen Menschen leiden unter den Folgen. In der Sahelzone wirkt der Klimawandel als Katalysator für bestehende Konflikte, wovon insbesondere Islamisten profitieren.

In Zentralafrika ist das Ökosystem eines der größten Regenwälder der Welt wegen Regenmangels bedroht. Die Küsten Westafrikas sind durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet. Togo und Mauretanien haben laut US-Aid innerhalb eines Jahres bereits mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch Küstenerosion verloren.

Fritz Schaap

Während die Welt also daran arbeitet, CO2-Emissionen zu reduzieren, wird es deshalb für Afrika 2020 eher darum gehen, Wege zu finden, mit klimabedingten Katastrophen umzugehen. Gleichzeitig wollen viele Staaten ihre wirtschaftliche Entwicklung mit minimalem CO2-Ausstoß vorantreiben. Beide Ziele erfordern Mittel, über die die wenigsten afrikanischen Länder verfügen.

Fritz Schaap, SPIEGEL-Korrespondent in Kapstadt

Nahost - Beunruhigte Region

Das neue Jahr dürfte durch den Konflikt zwischen Iran und den USA geprägt werden. Trumps Politik des "maximalen Drucks" wirkt sich aus: Irans Wirtschaft liegt am Boden. Viele Iraner werden 2020 weiter verarmen. Möglicherweise kommt es zu neuen Protesten gegen das Regime.

Es ist unwahrscheinlich, dass die iranische Führung zu Zugeständnissen bereit ist - weder außen- noch innenpolitisch. In Teheran hält man Angriff für die beste Verteidigung. Da in Iran kaum jemand glaubt, dass Trump im Wahljahr einen Krieg im Nahen Osten vom Zaun brechen wird, könnte das Regime weitere Provokationen riskieren.

Es ist denkbar, dass Iran US-Soldaten im Irak attackiert, was das Land, das durch Proteste ohnehin in Aufruhr ist, weiter destabilisieren würde. Auch die Aufstände im Libanon dürften weitergehen.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman wird hingegen eher darum bemüht sein, die Lage zu beruhigen. Er musste feststellen, dass er durch sein Militärabenteuer im Jemen und die Verfolgung von Regimekritikern nichts gewonnen, sondern sein Ansehen ruiniert und die Wirtschaft beschädigt hat.

DER SPIEGEL Raniah Salloum

In Syrien geht der Bürgerkrieg in der Provinz Idlib in seine letzte, womöglich grausame Runde. Libyen ist unterdessen in Begriff, sich durch die Interventionen ausländischer Mächte wie Russland und Türkei zu einem zweiten Syrien zu entwickeln. Und das könnte auch Europa betreffen. Denn durch Libyen führt die wichtigste Route von Migranten aus Afrika. Und zwei europäische Mächte - Frankreich und Italien - mischen ebenfalls mit im Bürgerkrieg. Auf beiden Seiten der Front.

Raniah Salloum, SPIEGEL-Redakteurin mit Schwerpunkt Nahost

Russland - Putins Scheindemokratie

Für den Kreml steht das Jahr 2020 im Zeichen des Sieges: Im Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Wladimir Putin will sich bei den Feierlichkeiten als Staatsmann inszenieren.

Doch während Russlands Präsident in der Außenpolitik Erfolge erzielte, hat er im Inland mit dem Unmut der Bürger zu kämpfen. Die Wirtschaft stagniert. Ein massives Investitionsprogramm in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, verfehlte bislang die Wirkung.

Für Putin wird es im neuen Jahr darum gehen, die Wut so zu kanalisieren, dass sie nicht in Massenproteste umschlägt. Russlands politisches System ist erstarrt. Der Kreml weiß nicht, wie er auf Opposition reagieren soll - außer mit Repression. Erst Ende Dezember wurde ein Regierungskritiker von der Polizei zum Militärdienst in die Arktis verschleppt.

Es wird spannend sein zu beobachten, wie der Kreml mit Alexej Nawalny umgeht, dem lautesten Putin-Kritiker. Nawalny ist der einzige Politiker der außerparlamentarischen Opposition, der über eine landesweite Struktur verfügt. Aber gegen seinen "Fonds zur Bekämpfung der Korruption" läuft bereits ein Strafverfahren, die Konten wurden blockiert, die Arbeit mit landesweiten Razzien behindert.

DER SPIEGEL Christian Esch

Sollte Nawalnys Organisation mit Polizei-Methoden gänzlich lahmgelegt werden, würde das Russlands politisches System grundlegend verändern. Denn die Opposition im Parlament, bisher ein wichtiger Baustein in Russlands Schein-Demokratie, hat nach zwei Jahrzehnten Putin-Hörigkeit nur noch wenig Glaubwürdigkeit.

Christian Esch, SPIEGEL-Korrespondent in Moskau

China - Das große Versprechen

Wenn es nach Chinas Führung geht, wird 2020 ein Jahr der erfüllten Versprechen: Die Kommunistische Partei hat sich vorgenommen, dass zu Beginn der neuen Dekade niemand mehr in China in absoluter Armut leben soll - der Definition der Vereinten Nationen zufolge also von weniger als 1,90 Dollar am Tag. Vor 40 Jahren, als Chinas wirtschaftliche Öffnung begann, traf das für fast 800 Millionen Chinesen zu. Inzwischen ist diese Zahl auf wenige Millionen Menschen gesunken.

Ein weiteres Versprechen hatte die Kommunistische Partei 2012 formuliert, kurz bevor Staatschef Xi Jinping sein Amt antrat: Binnen acht Jahren sollte China seine Wirtschaftsleistung von 2010 verdoppeln und damit, wie es im Parteijargon heißt, zu einer "moderat wohlhabenden Gesellschaft in jeder Hinsicht" aufsteigen. Zu Beginn des Jahrzehnts schien dieses Ziel trotz des schon damals sinkenden Wirtschaftswachstums realistisch. Zuletzt aber gab die Wachstumsrate nach.

Die Gründe sind zahlreich: Erstens der Handelskrieg mit den USA, der neben der hohen Verschuldung vieler Unternehmen und der steigenden Inflation auf die Stimmung drückt. Zwar einigten sich Peking und Washington Mitte Dezember auf ein erstes Abkommen im Handelsstreit, doch kaum jemand rechnet damit, dass diesem Deal im kommenden Jahr ein zweiter folgen wird.

Hinzu kommen zwei politische Konflikte, deren Ausgang noch unberechenbarer ist als die Konfrontation mit den USA: In Taiwan findet im Januar eine Präsidentschaftswahl statt. China betrachtet die demokratische Inselrepublik als abtrünnige Provinz und hat den Druck auf die pekingkritische Staatschefin Tsai Ing-wen zuletzt deutlich erhöht. Doch Tsai hat gute Aussichten, die Wahl zu gewinnen.

SPIEGEL ONLINE Bernhard Zand

Das liegt am zweiten akuten Konflikt, der China 2020 dominieren wird: der Krise in Hongkong. Pekings kompromisslose Haltung im Umgang mit der Protestbewegung hat nicht nur die Lage in Hongkong verschärft; sie hat auch in Taiwan die Angst vor einem wirtschaftlich erstarkten und politisch immer machtbewussteren China geschürt.

Bernhard Zand, SPIEGEL-Korrespondent in Peking